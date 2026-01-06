PILARES CDMX abre convocatoria 2026: ¿Cuáles son los requisitos para ganar 14 mil al mes?

La CDMX lanzó la convocatoria para contratar al personal de cinco programas sociales de PILARES. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shuttersctock)

El Gobierno de la Ciudad de México lanzó las convocatorias para contratar a casi 3 mil personas que operarán los programas sociales de PILARES durante 2026.

La ventana para inscribirse abrió el 5 de enero y los salarios para las personas facilitadoras de los servicios van desde 4 mil 250 pesos —muy por debajo del salario mínimo— hasta 14 mil 600 pesos mensuales, según el cargo.

¿Cuáles son los puestos a cubrir en el programa PILARES para 2026?

Las convocatorias corresponden a cinco programas: “Ciudad de México, la más Deportiva, Ponte Pila 2026”, “PILARES 2026, Ciberescuelas”, “Talleres de Arte y Saberes Comunitarios PILARES 2026”, “PILARES, Educación para la Autonomía Económica 2026” y “Beca Pilares Bienestar 2026”, los cuales operarán en las 16 alcaldías de la capital del país.

Para su operación, el Gobierno de la Ciudad de México contempla la contratación de personas que cubran diversas áreas y funciones en los distintos programas, las cuales tendrán derecho a recibir un “apoyo económico”:

18 coordinadores: 14 mil 600 pesos mensuales

40 subcoordinadores: 10 mil 400 pesos mensuales

80 entrenadores deportivos: 9 mil 500 pesos

Mil 250 promotores deportivos: 8 mil 500 pesos

80 personas de Apoyo Técnico Operativo Comunitario: 7 mil pesos

Personas promotoras de Educación para la Organización Comunitaria: 7 mil pesos

Docentes de ciberescuelas y de tecnología: 9 mil 500 pesos

Talleristas: 9 mil pesos

Mil 400 animadores deportivos: 4 mil 250 pesos.

Cada persona postulante podrá permanecer en el cargo durante 12 meses, periodo en el que recibirá el pago correspondiente por la labor asignada.

Uno de los aspectos más llamativos de esta convocatoria es la diversidad de perfiles que busca el gobierno capitalino, que incluye personas con experiencia en disciplinas como teatro, danza, música y oficios, entre otros.

¿Cuáles son las fechas de la convocatoria del programa PILARES?

La convocatoria abrió el 5 de enero y las personas interesadas podrán registrarse hasta el 17 de enero de 2026. El trámite es completamente digital y gratuito a través de la plataforma: https://sec.pilares.cdmx.gob.mx/convocatorias.

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

Quienes busquen alguno de los cargos deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ciudadanía mexicana o condición migratoria que permita participar

CURP vigente

Ser habitante de la colonia o barrio donde exista un PILARES

Disponibilidad para trasladarse dentro del territorio de la CDMX

Correo electrónico activol.

En caso de ser beneficiario de otro apoyo económico de la misma naturaleza o de algún programa social bajo responsabilidad de PILARES, no se podrá postular.

Además, si la persona es trabajadora del Gobierno Federal, Estatal o de la Ciudad de México, no será considerada para ocupar alguno de los puestos descritos.

Las autoridades explicaron que, tras el registro, se generará un comprobante con una identificación personal única e intransferible que funcionará como folio de seguimiento. No obstante, ello no garantiza el ingreso al programa, ya que todos los perfiles pasarán por un proceso de validación.

¿Para quién es la Beca PILARES 2026?

Por último, el programa Beca PILARES 2026 contempla apoyos para estudiantes de bachillerato, quienes podrán recibir hasta mil pesos mensuales por parte del gobierno, ayuda que prevén entregar a 8 mil 100 personas.

También se considera la entrega de apoyos a usuarios de PILARES para el desarrollo de talento, con mil pesos mensuales, así como a personas que asisten a PILARES y cursan la secundaria a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), entre otros beneficiarios.