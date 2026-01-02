Un cachito y le paramos: Festival Rosca de Reyes 2026 en CDMX: Fecha, sede, horarios y lo que debes saber

Estos son los detalles para la edición 2026 del Festival de la Rosca de Reyes en CDMX: (Foto: Cuartoscuro/IAGemini/festivalroscadereyes)

Solo un cachito y al gimnasio: La Expo Rosca de Reyes en Tláhuac no es el único lugar donde puedes degustar este platillo, también cuentas con un evento dedicado al pan tradicional: Se trata del Festival Rosca de Reyes.

En los primeros días de enero las panaderías de la CDMX saturan los anaqueles con las ‘rosquitas’, pero también puedes acudir a ferias para cortar tu cachito, esperar que no te salga el muñeco y comerlo acompañado de una taza de chocolate caliente.

Aunque para eso debes acudir en un horario específico y así alcanzar un poco, estos son los detalles del evento gastronómico.

La rosca de Reyes tradicional se consume principalmente en los primeros días de enero. (Foto: SHutterstock) (Shutterstock)

¿Qué hay en el Festival de Rosca de Reyes en la CDMX?

La variedad de la panadería mexicana es abismal y cuenta con un abanico de opciones para degustar a cualquier hora del día.

Y el caso de este pancito tradicional no es la excepción, pues incluso en algún sitio venden rosca de reyes de Demon Slayer (ideales para cazadores, dicen).

Dentro del festival de comida en la Ciudad de México no cuentan con una variedad temática de anime, pero sí con otras especialidades.

De acuerdo con la información oficial del evento, puedes adquirir piezas completas o rebanadas de las siguientes recetas de rosca de reyes:

Tradicional sin acitrón

Rellena (de diferentes tipos)

Vegana

Orgánica

Rosca especialmente preparada para los perros

Los precios varían al depender de la cantidad que compres y el tipo de pan.

¿Dónde y cuándo es el Festival de Rosca de Reyes 2026?

La tradición de partir la rosca de reyes es el 6 de enero, pero para 2026 cae entre semana y, por tanto, las fechas del festival no coinciden con el mero día.

Las fechas en las cuales se realiza son los días sábado 3 y domingo 4 de enero, cabe destacar que la entrada es gratuita.

La sede del evento gastronómico es el Huerto Roma Verde, ubicado en la siguiente dirección: Calle Jalapa número 234, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Los horarios de apertura de la quinta edición del festival es de las 11:00 a.m. a las 7:00 p.m.

Además de cortar la tradicional rosca de reyes, también puedes degustar de bebidas artesanales al aire libre, pues en el lugar, de cajón, ya venden tazas de café orgánico, recetas preparadas a base de cacao (sea frío o caliente) y especialidades de chocolate mexicano.

Asimismo, de acuerdo con la página de Huerto Roma Verde, los ingredientes utilizados pertenecen a comunidades ubicadas en diferentes regiones de México y la compra de los mismos motiva al desarrollo y sustento de estas poblaciones.

Todo realizado desde proyectos socioambientales que, según ellos, buscan el beneficio no solo de las comunidades, también de todo el sector social desde la economía y promoción del consumo local.