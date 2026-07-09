¿Se aprietan el cinturón? Pepsico culpa al precio de la gasolina por la caída en sus ventas en EU

Pepsi revela por qué vende menos Doritos y Lay's: el precio de la gasolina golpea el consumo. (Crédito: El Financiero | Crédito: pepsico.com/Shutterstock)

PepsiCo afirmó que los consumidores redujeron su gasto durante el segundo trimestre debido al aumento del precio de la gasolina, situación que ralentizó sus esfuerzos por revitalizar su negocio de botanas en Estados Unidos.

El fabricante de Doritos, Lay’s y Gatorade registró una caída de 2 por ciento en los ingresos de su división de alimentos en Norteamérica y un volumen de ventas estancado, pese a las medidas que tomó a principios de este año para reducir los precios hasta 15 por ciento en algunas marcas.

“La situación del consumidor es peor de lo que habíamos previsto, y esto se debe principalmente al precio de la gasolina”, declaró el director ejecutivo, Ramón Laguarta, durante una conferencia telefónica con analistas.

Laguarta explicó que los consumidores reducen sus compras en tiendas de conveniencia y otros establecimientos donde predominan las adquisiciones por impulso, debido al incremento en el precio del combustible.

Las acciones de PepsiCo cayeron hasta 5.5 por ciento este jueves en Nueva York. Hasta el cierre del miércoles, los títulos acumulaban una baja cercana a 1 por ciento en lo que va del año, frente al avance de 9.3 por ciento del índice S&P 500.

PepsiCo impulsó las ventas de sus botanas saladas y detectó señales de recuperación a principios de año, después de reducir los precios hasta 15 por ciento en las bolsas medianas para recuperar consumidores. Sin embargo, ese avance perdió fuerza durante el segundo trimestre.

“Si bien se observaron algunos indicios de progreso, el ritmo de mejora se estancó debido a las presiones inflacionarias, lo que pone en entredicho la relación calidad-precio para los consumidores”, afirmó Nik Modi, codirector de investigación global de consumo y comercio minorista de RBC Capital Markets.

El analista también señaló que prevé que PepsiCo continuará con la pérdida de participación de mercado en el segmento de bebidas frente a Coca-Cola y Keurig Dr Pepper Inc.

La compañía reafirmó sus previsiones para todo el ejercicio fiscal 2026 y sostuvo que sus precios más bajos contribuirán de manera gradual a la recuperación hacia finales de año.

“Nuestro negocio en Norteamérica tuvo un desempeño más débil de lo que anticipábamos en el segundo trimestre, y ahora esperamos una mejora más gradual en las tendencias de rendimiento para lo que resta del año”, dijo el director financiero, Steve Schmitt, en un comunicado.

Gasolina cara golpea el consumo

Los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron los cuatro dólares por galón debido a la guerra con Irán.

Laguarta explicó que la empresa ajusta parte de las reducciones de precios de acuerdo con las diferencias en los hábitos de compra de los distintos segmentos de consumidores en Estados Unidos.

También comentó que la compañía enfrentó retrasos para recuperar espacio en los anaqueles de los comercios, conforme a los acuerdos alcanzados tras la reducción de precios en las bolsas medianas.

Recientemente, PepsiCo incrementó el precio de algunos empaques pequeños.

La empresa también lanzó más productos con mayor contenido de proteína y fibra, en respuesta a la creciente preferencia de los consumidores por alimentos más saludables y menos procesados.

Laguarta aseguró que esos productos registran una buena aceptación y destacó que PepsiCo también obtuvo crecimiento tanto en volumen como en ingresos con los paquetes múltiples de botanas pequeñas y las porciones controladas.

PepsiCo reportó ganancias ajustadas por acción de 2.20 dólares durante el trimestre, una cifra ligeramente superior a la estimación promedio de los analistas.