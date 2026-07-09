Wall Street abre con ganancias pese a nuevas tensiones entre Irán y EU: ¿Cómo opera HOY?

Los mercados de renta variable retomaron sus ganancias, haciendo caso omiso al recrudecimiento de las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos, a medida que los operadores vuelven a apostar por acciones del sector tecnológico.

El S&P 500 lidera los avances con 0.33 por ciento, en los 7 mil 507.98 enteros, seguido por el Nasdaq que sube 0.27 por ciento, a 25 mil 941.85 unidades, en tanto, el Promedio Industrial Dow Jones gana 0.12 por ciento, en los 52 mil 418.27 puntos.

“Anticipamos que el apetito por riesgo experimente cierta volatilidad durante la jornada con los inversionistas evaluando, por un lado, las posibilidades de que la guerra entre Estados Unidos e Irán pueda retomarse y, por otro, la buena recepción que tuvo SK Hynix en su salida a bolsa”, apuntaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Del lado del continente europeo el FTSE 100 de Londres registra una baja de 0.21 por ciento, en los 10 mil 466.46 enteros, mientras que las alzas son de 1.06 por ciento para el IBEX 35 de España que gana 19 mil 307.10 puntos, el DAX en Alemania sube 0.68 por ciento, en los 25 mil 64.67 enteros, y el CAC 40 de Francia suma 0.65 por ciento, en las 8 mil 305.52 unidades.

¿Cómo abre la Bolsa Mexicana de Valores HOY?

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos con 0.22 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 66 mil 757.26 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 342.21 enteros, suma 0.09 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 72.79 dólares por barril, ya que pierde 0.98 por ciento, mientras que el Brent con 0.81 por ciento más, cotiza en los 77.39 billetes verdes por unidad.