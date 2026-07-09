‘Vamos a defender a las víctimas’: Sheinbaum le manda mensaje a Noroña por caso con Grecia Quiroz

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso entre Grecia Quiroz y Gerardo Fernández Noroña.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso de violencia política de género cometido por el senador Gerardo Fernández Noroña contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.

“Nosotros vamos a defender siempre a las víctimas, siempre, en cualquiera de los casos. Ese ha sido mi actuar a lo largo de la vida, estar del lado de las víctimas y de la justicia siempre”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

Sheinbaum aseguró que las autoridades deberán determinar si Fernández Noroña debe cumplir con la sanción impuesta por el Tribunal o cuál es el siguiente paso.

“En el caso de Fernández Noroña, lo llaman violencia política de género. Él no está de acuerdo porque no fue una opinión por ser mujer sino una opinión que él tenía y en todo caso tienen que determinarlo las autoridades correspondientes”, dijo.

¿Qué dijo Grecia Quiroz sobre resolución del Tribunal Electoral de Michoacán?

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reconoció el fallo del Tribunal Electoral de Michoacán al determinar que el senador de Morena ejerció violencia política de género en su contra.

“Tomé la determinación con el equipo jurídico de que se llevara a cabo y finalmente el tribunal da el fallo a nuestro favor. Yo espero que el tribunal siga siendo coherente y justo”, dijo Quiroz en entrevista con el programa de Ciro Gómez Leyva.

Además, la presidenta municipal de Uruapan dijo que interpuso dicha denuncia no solo por ella sino por todas las mujeres a quienes Noroña ha violentado de distintas maneras.

“Constantemente yo he visto que él se refiere de manera despectiva a muchas mujeres, no solamente a mí. Esta decisión que yo tomé no solamente lo hice por mí sino por todas esas mujeres y todas esas personas que de alguna u otra forma han sido violentadas por él”, agregó la alcaldesa.

Fernández Noroña impugnará decisión del Tribunal Electoral de Michoacán

En tanto, Gerardo Fernández Noroña se niega a disculparse públicamente con Grecia Quiroz, como determinó el Tribunal Electoral de Michoacán, y anunció que impugnará el fallo debido a que no lo considera violencia política de género.

“Simplemente que no fue violencia de género… Ahora resulta que decir que a alguien se le despertó la ambición…Ahora resulta que uno no le puede responder a una política porque es violencia política de género”, expresó en entrevista con medios de comunicación.

El Tribunal Electoral de Michoacán resolvió que el senador de Morena sí cometió violencia política de género contra Grecia Quiroz al demeritar su imagen tras ser nombrada como presidenta sustituta de Uruapan luego del asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

Por dicha sanción, Noroña quedó inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género.