‘Exigimos tu renuncia’: Protestan durante audiencia de alcaldesa de Tenancingo que simuló su secuestro

La alcaldesa no ha sido detenida, sólamente fue señalada y se informó que se el investiga por el faltante de 40 millones de pesos. (Foto: Cuartoscuro)

Habitantes de Tenancingo protestan afuera de los juzgados en los que se llevará a cabo la audiencia de Nancy ‘N’, alcaldesa de ese municipio mexiquense, tras ser señalada de simular su secuestro para justificar un desfalco de 40 millones de pesos.

Con pancartas que dicen “Exigimios tu renuncia inmediata”, “Queremos justicia y respeto” y “Renuncia si tienes tantita dignidad”, los habitantes de Tenancingo piden que Nancy ‘N’ deje su cargo y enfrente a la justicia.

La presidenta municipal de Tenancingo, de Morena, tiene programada una audiencia de formulación de imputación para este jueves a las 10:00 de la mañana.

La alcaldesa no ha sido detenida, sólamente fue señalada y se informó que se el investiga por el faltante de 40 millones de pesos durante su administración en el municipio mexiquense. Incluso, en sus redes sociales aún comparte actividades.

¿Qué hizo la alcaldesa de Tenancingo?

El pasado 17 de junio, se dio a conocer que Nancy ‘N’, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, fue acusada de fingir su secuestro junto con un grupo de cómplices por el que pedía un rescate de 40 millones de pesos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que sus cómplices fueron detenidos en Oaxaca: Karla Valeria ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y Christian ‘N’.

Las autoridades agregaron que aún están prófugos José Roberto ‘N’ y Óscar ‘N’, esposo y hermano de la funcionaria, respectivamente. Presuntamente participaron en la simulación del secuestro con el que la alcaldesa de Tenancingo pretendía justificar un faltante de 40 millones de pesos del erario del municipio.

¿Qué se sabe del presunto secuestro de la alcaldesa de Tenancingo?

Según las declaraciones de Nancy ‘N’, el presunto secuestro ocurrió el pasado 31 de mayo, cuando se encontraba en un automóvil Jetta en compañía de un familiara afuera de su domicilio en Tenancingo.

De acuerdo con su relato, al lugar llegó un vehículo rojo con dos hombres y una mujer. Uno de ellos descendió armado, la obligó a salir de su unidad y la subió al automóvil en el que viajaban sus presuntos captores y la llevaron a la comunidad de San Pedro Zictepec, en el municipio de Tenango del Valle.

Durante el trayecto, le dieron un teléfono celular para que se comunicara con sus familiares y exigiera el pago de 40 millones de pesos, cantidad que, según la investigación, correspondería al faltante en las finanzas del Ayuntamiento de Tenancingo.

¿Qué dice la alcaldesa de Tenancingo sobre la acusación?

Luego de que se diera a conocer la acusación en su contra por simular su secuestro, la alcaldesa de Tenancingo retó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a demostrar cualquier irregularidad en las finanzas municipales.

Nancy N exigió que la fiscal general atraiga personalmente la investigación sobre el presunto secuestró que sufrió y revise a los funcionarios que participaron en el caso.

“Solicito que el fiscal general atraiga la situación y revise de manera detallada el actuar de todos los que estuvieron ahí”, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Además, la alcaldesa aseguró que fue atendida por tres ministerios públicos distintos durante el proceso y acusó que recibió un trato inapropiado por parte de la Fiscalía mexiquense.

“Fueron tres diferentes métodos de manipulación. Un trato totalmente que no compete a una autoridad de las características de una fiscalía”, sostuvo.

Ante esto, Nancy N dijo que espera conocer la documentación con la que la autoridad sustenta las imputaciones antes de presentar formalmente su defensa.

Con información de Ricardo Guadarrama / Corresponsal