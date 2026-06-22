Nancy Nápoles reta a la Fiscalía de Edomex y niega autosecuestro de 40 mdp: ‘Dinero está en el municipio’

La alcaldesa de Tenancingo rechazó un desfalco de 40 mdp por su supuesto autosecuestro. (Foto: Cuartoscuro)

La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, rechazó este lunes 22 de junio la versión de que simuló un autosecuestro para encubrir un presunto desfalco de 40 millones de pesos y retó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a demostrar cualquier irregularidad en las finanzas municipales.

Nancy Nápoles exigió que la fiscal general atraiga personalmente la investigación sobre el presunto secuestró que sufrió y revise a los funcionarios que participaron en el caso.

“Solicito que el fiscal general atraiga la situación y revise de manera detallada el actuar de todos los que estuvieron ahí”, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Además, la alcaldesa aseguró que fue atendida por tres ministerios públicos distintos durante el proceso y acusó que recibió un trato inapropiado por parte de la Fiscalía mexiquense.

“Fueron tres diferentes métodos de manipulación. Un trato totalmente que no compete a una autoridad de las características de una fiscalía”, sostuvo.

Ante esto, Nancy Nápoles Pacheco dijo que espera conocer la documentación con la que la autoridad sustenta las imputaciones antes de presentar formalmente su defensa.

“Hay que revisar lo que ahora dice la Fiscalía, porque no coincide. Estoy en espera de tener a la mano la documentación que ellos exhiben para hacer esta imputación y, a partir de ahí, hacer mi defensa”, concluyó.

Alcaldesa de Tenancingo niega faltante de 40 millones de pesos

La alcaldesa también rechazó que exista un desfalco de 40 millones de pesos en el Ayuntamiento de Tenancingo, versión que, según dijo, ha sido utilizada para justificar las acusaciones en su contra.

“Lo dejo muy claro: no hay, no hay, no existe una cantidad que sea un faltante dentro de las finanzas”, afirmó.

Nápoles aseguró que los recursos señalados pueden ser localizados y comprobados contablemente, por lo que insistió en que las acusaciones carecen de sustento.

“El dinero está en el municipio y lo que ya se fiscalizó, está fiscalizado al 100 por ciento. Por eso afirmo que es totalmente falso”, declaró.

Añadió que el ejercicio fiscal 2025 ya fue revisado por el órgano de fiscalización correspondiente y que ella misma solicitó una nueva auditoría integral para despejar cualquier duda sobre el manejo de los recursos públicos.

“Que se revise cada acto de esta administración para que confirme lo que estamos diciendo, porque no hay manera de sostener lo contrario”, señaló.

‘Mi esposo no está prófugo’, responde Nancy Nápoles a la Fiscalía de Edomex

La presidenta municipal de Tenancingo también negó que su esposo se encuentre prófugo de la justicia, como lo señaló la Fiscalía.

“No, mi esposo no está prófugo. Mi esposo está libre, mi esposo está realizando sus actividades”, aseguró.

En contraste, reconoció que existe una persona cercana a su familia cuyo paradero se desconoce desde hace más de una semana: la pareja de su hermana.

Cuestionada sobre la posibilidad de que esta persona estuviera relacionada con su secuestro, Nápoles respondió que existen indicios que podrían apuntar en esa dirección, aunque afirmó que la Fiscalía no ha esclarecido completamente esa línea de investigación.

“Hay mucho que pudiera indicar que así podría ser; sin embargo, la Fiscalía no ha dejado total claridad en esa situación”, comentó.