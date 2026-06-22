Wall Street ‘amanece’ con pérdidas pese a negociación de paz entre EU e Irán: Nasdaq y S&P 500 caen HOY

Los mercados de renta variable en Estados Unidos inician la semana con movimientos mixtos, mientras los inversores siguen de cerca la evolución de negociación de paz entre EU e Irán, así como las ganancias de las compañías en el área de inteligencia artificial.

En Wall Street, el Nasdaq registra una caída de 0.96 por ciento, en los 26 mil 262.39 enteros, seguido por el S&P 500 que baja 0.30 por ciento, con 7 mil 477.41 puntos, mientras que el Dow Jones es el único que sube 0.36 por ciento a 51 mil 750.42 unidades.

"Los inversionistas siguen de cerca los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que han contribuido a una caída en los precios del petróleo al reducir los temores sobre interrupciones en el suministro de energéticos. Al mismo tiempo, persiste el optimismo en torno a la inteligencia artificial y los semiconductores”, detallaron analistas de GBM.

¿Cómo abrieron HOY las bolsas en México y Europa?

En México, los dos centros bursátiles operan de manera dispar, ya que, por un lado, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 67 mil 660.01 unidades, cede 0.07 por ciento, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 359.73 enteros, resta 0.04 por ciento.

Del lado de Europa los aumentos son de 1.03 por ciento el IBEX 35 de España, en los 19 mil 552.80 enteros, el FTSE 100 de Londres sube 0.60 por ciento, con 10 mil 425.01 puntos, y el DAX en Alemania con 0.46 por ciento más, ronda en las 25 mil 99 unidades, en tanto, el CAC 40 de Francia es el único que pierde 0.30 por ciento, en los 8 mil 396.15 enteros.

Mientras que el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 74.02 dólares por barril, al restar 2.43 por ciento, mientras que el Brent con 3.10 por ciento menos, cotiza en los 78.03 billetes verdes por unidad.