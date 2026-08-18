¿Se le va el alma? Esto es la crisis de ausencia, padecimiento que deja a Musiala tirado en el césped

Musiala explicó que los síntomas de la crisis de ausencia forman actualmente parte de su vida cotidiana y afirmó que recibe tratamiento médico. [Fotografía. Shutterstock]

El joven mediocampista del Bayern Múnich, Jamal Musiala, volvió desmayarse nuevamente durante el amistoso ante Heidenheim este martes 18 de agosto, apenas tres días después de haber sufrido un episodio similar frente al RB Leipzig. En esta ocasión, el jugador explicó el problema de salud que podría estar detrás de ambos incidentes.

Tras lo ocurrido, Musiala reveló que fue diagnosticado con crisis de ausencia temporales y breves relacionadas con una disfunción neurológica, condición que, según el propio jugador, podría explicar los dos episodios recientes.

Además, el futbolista del Bayer Múnich explicó que los síntomas forman actualmente parte de su vida cotidiana y afirmó que recibe tratamiento médico. También señaló que cuenta con el respaldo del club, familiares y amigos durante este proceso.

“En general, me siento muy bien y voy por buen camino. Lo que más me ayuda en este camino es seguir luchando por victorias y títulos con mi equipo y vuestro increíble apoyo”, explicó en Instagram.

El jugador de 23 años ingresó como suplente ante Heidenheim y, apenas cuatro minutos después, al 66’, comenzó a tambalearse y cayó sobre el terreno de juego sin contacto con otro futbolista. El personal médico lo atendió y, tras unos minutos, Musiala logró incorporarse con ayuda para dirigirse al vestuario.

¿Qué es una crisis de ausencia como la diagnosticada a Jamal Musiala?

De acuerdo con el Centro Médico ABC, una crisis de ausencia es un episodio convulsivo breve y repentino en el que la persona pierde momentáneamente la conciencia de lo que ocurre a su alrededor. Tras unos segundos, recupera su estado normal de atención.

La institución explica que se trata de un tipo de epilepsia generalizada relacionada con una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Durante una convulsión, las neuronas pueden activarse al mismo tiempo y emitir señales diferentes a las habituales; además, pueden existir alteraciones en los neurotransmisores.

Mayo Clinic señala que las crisis de ausencia son más frecuentes en niños de 4 a 14 años y tienen mayor incidencia entre las mujeres. Además, aproximadamente el 25 por ciento de los menores que presentan este tipo de crisis tiene un familiar cercano que también sufre convulsiones.

Durante una crisis de ausencia se produce un patrón particular en la actividad cerebral: las señales eléctricas se repiten en intervalos de aproximadamente tres segundos.

¿Cuáles son los síntomas de las crisis de ausencia?

Uno de los principales signos de una crisis de ausencia es la mirada fija o vacía. Mayo Clinic señala que un episodio suele durar alrededor de 10 segundos, aunque puede extenderse hasta 30. Entre sus posibles síntomas se encuentran:

Interrupción repentina de una actividad.

Mirada fija o vacía.

Interrupción del habla y posterior reanudación.

Chasquido o movimientos de los labios.

Movimientos de masticación.

Aleteo o parpadeo repetitivo.

Frotamiento de los dedos.

Pequeños movimientos de ambas manos.

Después de una crisis, normalmente no aparecen desorientación, dolor de cabeza ni somnolencia, y la persona puede no recordar lo sucedido. Algunas personas pueden experimentar varios episodios en un mismo día, lo que puede afectar sus actividades cotidianas.

Musiala sufrió su primer desmayo ante el RB Leipzig [Fotografía. EFE]

¿Cómo se diagnostican y tratan las crisis de ausencia?

El Centro Médico ABC señala que, tras revisar los síntomas y el historial clínico del paciente, un especialista puede recurrir a diferentes estudios para analizar el cerebro y el sistema nervioso, entre ellos un electroencefalograma, una resonancia magnética y una tomografía computarizada.

Una vez confirmado el diagnóstico, los medicamentos anticonvulsivos constituyen una de las alternativas para controlar los episodios. Las crisis de ausencia generalmente pueden controlarse con este tipo de fármacos.

El último año de Jamal Musiala ha estado marcado por problemas físicos que le han impedido rendir al máximo con el club bávaro. El 5 de julio de 2025 sufrió una grave lesión durante el partido entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain, en los cuartos de final del Mundial de Clubes.

En una acción dentro del área, Musiala buscó el balón mientras Gianluigi Donnarumma salió para quedarse con él. El futbolista quedó lesionado de la pierna izquierda y posteriormente el Bayern informó que sufrió una fractura de peroné como consecuencia de una luxación de tobillo.

Musiala pasó medio año fuera y regresó a la actividad el 17 de enero de 2026. Posteriormente, presentó nuevos problemas en el tobillo y se sometió a un procedimiento para retirar una placa metálica del pie izquierdo.

Hasta ahora, poco antes de iniciar una nueva temporada con el conjunto alemán, Musiala presentó estos episodios de desmayo durante los amistosos ante el Leipzig y Heidenheim.