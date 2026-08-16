Cristiano Ronaldo adelanta su retiro: ‘Probablemente, este será mi último año en el fútbol’

Vienen grandes cambios en la vida del futbolista multimillonario Cristiano Ronaldo: tras quedarse sin su primera Copa del Mundo con Portugal hace unas semanas, acaba de contraer matrimonio con la influencer Georgina Rodríguez y ya vislumbra planes fuera de la cancha.

“Probablemente, este será mi último año en el fútbol”, confesó Cristiano Ronaldo en una entrevista publicada este domingo por la revista estadounidense Vogue, a la que le aseguró que quiere dejar “un legado espectacular”.

CR7 disputó su sexto y último Mundial con la selección de Portugal, en el que llegó a octavos de final (el combinado luso cayó eliminado ante España). Actualmente, se encuentra en Arabia Saudí, donde juega en el Al Nassr.

¿Qué hará Cristiano Ronaldo cuando se retire?

Cristiano, de 41 años, habló con Vogue junto con su esposa, la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez, con motivo de su reciente boda, y también abordó su futuro tras colgar las botas, afirmando que ya tiene “todo planeado”.

“Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar solo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una”, dijo el delantero portugués, en alusión a sus diversos negocios.

Cristiano Ronaldo se despidió del Mundial cuando España eliminó a Portugal con gol de último minuto. EFE/EPA/SAM WASSON (SAM WASSON/EFE)

Cristiano Ronaldo tiene múltiples proyectos, como el restaurante Tatel, el sector hotelero, las clínicas de implantes capilares, el agua embotellada y los medios de comunicación.

“Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio”, añadió el exjugador del Real Madrid.

Tras el Mundial de 2026, el pasado 4 de agosto CR7 estuvo en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras (Lisboa) para presenciar el partido entre el equipo en el que juega, el Al Nassr saudí, y el del que es propietario, el Almería (victoria del club andaluz por 2-0).

Cristiano Ronaldo y Georgina se han casado. EFE/Cristiano en Instagram

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron

El astro portugués Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez se casaron tras cerca de una década de noviazgo y de compartir varios hijos en común.

Ambos publicaron una foto en Instagram en la que aparecen dos manos con dos alianzas y el texto “C <3 G”.

Esta boda era muy esperada por sus seguidores y varios cientos de ellos se presentaron en la catedral de Funchal, ciudad natal del futbolista, ubicada en el archipiélago luso de Madeira, el pasado sábado después de que se originara el rumor de que la ceremonia iba a ser allí.

La ceremonia civil fue privada en la localidad de Cascais, en el área metropolitana de Lisboa, donde la pareja acaba de estrenar su nueva casa de verano. Luego, el sacerdote les dio una bendición en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima.

Georgina explicó a Vogue que no planearon una boda ostentosa y se casaron en la sala de estar de su nueva casa: “En el salón de nuestra casa, donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas. Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres”.

“En el futuro tendremos una gran boda para poder celebrarla con familiares y amigos”, agregó la influencer.