‘Solo fue el susto’: Vagón del Tren Maya sufre percance de vía; no se reportaron lesionados

El Tren Maya sufrió un incidente cerca de la estación Campeche. Reportan que la rueda de un vagón habría salido de la vía y que los pasajeros fueron trasladados por tierra. (Tren Maya).

El Tren Maya volvió a presentar un incidente en la vía cuando salía de la estación San Francisco de Campeche, cuando el último de sus vagones tuvo un “percance”, en donde el convoy salió parcialmente de la vía.

La paraestatal refirió a través de un comunicado que, alrededor de las 15:30 horas, se “registró un percance de vía en el último de sus vagones; por lo que, conforme a los procedimientos técnicos establecidos, el maquinista del tren detuvo la marcha de la unidad, sin haberse registrado lesionados entre los 123 pasajeros”.

Según el Tren Maya, se proporcionó hidratación y alimentación a las personas usuarias, y a partir de las 16 horas, se realizó el descenso a la estación San Francisco de Campeche, con el acompañamiento de personal de la paraestatal.

La paraestatal detalló que los pasajeros fueron trasladados, vía terrestre, a la estación Edzná, en donde continuaron su trayecto hacia Cancún en otro tren.

“Se integró la Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios, la cual ya realiza la investigación técnica del hecho. Los demás servicios operan con normalidad; en caso de requerirse algún ajuste de horario o itinerario derivado de las maniobras técnicas de revisión, se informará oportunamente a las personas usuarias”, agregó la paraestatal en un comunicado.

En la zona permanecían elementos de seguridad y personal de mantenimiento, quienes realizan las labores correspondientes para restablecer la circulación.

Hasta el momento, se desconoce la causa que provocó el descarrilamiento.

El incidente afectó a decenas de pasajeros que tenían como destino Mérida y Quintana Roo, por lo que algunos tuvieron que recurrir a servicios de autobús para continuar su viaje.

Se prevé que los trabajos para retirar o reincorporar los vagones se prolonguen durante la madrugada.

El descarrilamiento del Tren Maya causó pánico entre los usuarios y ocurrió cerca de la estación San Francisco de Campeche, según publicó en redes la pasajera Dora Leonela. Quién dijo que tuvieron que esperar para que los trasladen en autobús a las estaciones de sus destinos finales.

Y remarco: “todos bien, solo el susto”, publicó la pasajera afectada.

El Tren Maya no transparenta información sobre accidentes

Como informó El Financiero, gobierno federal, a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), dirigida por Andrés Lajous, es omisa en entregar información respecto a los descarrilamientos, incidentes y accidentes registrados en el Tren Maya, el proyecto insignia del gobierno de la Cuarta Transformación.

El Financiero ha solicitado información respecto a los informes de los accidentes, las estadísticas actuales de descarrilamientos y otro tipo de incidentes, pero la Agencia ha sido omisa.

En ese sentido, la dependencia ha incumplido los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la Información, y no ha respondido a los requerimientos presentados formalmente.

A través de la nueva Plataforma Nacional de Transparencia se han presentado solicitudes de información para conocer las estadísticas, así como los informes de los accidentes e incidentes, pero la ATTRAPI no ha respondido en desacato de sus obligaciones como sujeto obligado por la legislación actual.

La Agencia es la encargada de la planeación, regulación, coordinación y promoción de un sistema nacional de transporte ferroviario, con el fin de garantizar un servicio accesible.

En esta dependencia está puesto el desarrollo de la nueva red ferroviaria, que consumirá al menos un billón de pesos en la construcción de trenes de pasajeros para el país.

Además, es la encargada de registrar los incidentes, accidentes y otros eventos en la red ferroviaria del país.

Cabe recordar que el Tren Maya ha tenido al menos 25 episodios de fallas eléctricas que le han ocasionado pérdidas de potencia en su funcionamiento, lo cual ha afectado su operación a pesar de contar con equipos nuevos.

La última registrada ocurrió apenas al inicio de julio, cuando el convoy que circulaba entre Cancún y Mérida se averió, lo que ocasionó que los pasajeros tuvieran que esperar hasta seis horas para poder continuar a sus destinos a bordo del ferrocarril.

De acuerdo con información obtenida por El Financiero a través de solicitudes de Transparencia, desde su puesta en operación, el ferrocarril tuvo problemas técnicos en su andar debido a fallas en los suministros eléctricos, lo que ocasionó disrupciones en los servicios.