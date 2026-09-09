Gobierno va por más ingresos de bebidas azucaradas y comida chatarra… sin subir el IEPS

El Gobierno Federal estima registrar ingresos superiores a los 264 mil millones de pesos derivados únicamente del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicados a tabacos, alcohol, refrescos y alimentos calóricos, pero no consideró aumentar impuestos en esas categorías el próximo año, según la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2027.

De acuerdo con la LIF 2027, de los más de 264 mil millones de pesos que el gobierno espera recaudar el próximo año, para las bebidas saborizadas (refrescos) Hacienda prevé obtener ingresos por alrededor de 76 mil 920.5 millones de pesos, apenas 2.2 por ciento más que lo contemplado en la LIF del 2026. En una escala similar, el sector de bebidas alcohólicas y cervezas aportaría un total de 76 mil 990 millones de pesos, lo que significaría una reducción de 5.6 por ciento anual de acuerdo con la LIF del 2026.

Por su parte, los tabacos labrados mantienen una proyección de generar ingresos por alrededor de 64 mil 889.5 millones de pesos, un alza de 4.5 por ciento contra lo que propusieron en el 2025; mientras que los alimentos con alta densidad calórica (comúnmente denominados “comida chatarra”) generarían ingresos por 45 mil 350.4 millones de pesos, según se desprende de la LIF 2027. Esto sería un alza de 5.8 por ciento anual con respecto a lo que se incluyó en la Ley de Ingresos del 2026.

Endurecen controles contra productos con nicotina

Una de las novedades regulatorias más relevantes para 2027 es el endurecimiento de los controles sobre los “otros productos que contengan nicotina”, como los sacos o bolsas de nicotina, que han ganado terreno entre el público joven.

La iniciativa propone la obligatoriedad de imprimir un código de seguridad en cada unidad de venta en México. Esta medida busca dotar a la autoridad fiscal de herramientas para prevenir la producción ilícita y el contrabando, permitiendo la trazabilidad total del producto desde su origen hasta el consumidor final. De no cumplir con este requisito, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá facultades para asegurar y destruir la mercancía.

“Se considera de vital importancia que las personas productoras, fabricantes o importadoras cumplan con las obligaciones formales... puesto que se trata de productos nocivos para la salud de la población mexicana”, señala la Ley de Ingresos de la Federación 2027.

El Gobierno argumenta que la proliferación de bolsas o sacos de nicotina requiere garantizar el origen legal del producto y evitar la producción clandestina, la evasión fiscal y el contrabando.

¿Qué tasa de IVA tendrán las toallas femeninas?

En contraste con los incrementos y controles, la administración propone mantener y fortalecer beneficios en productos de primera necesidad y salud. Destaca la propuesta de aplicar la tasa del 0 por ciento de IVA a productos para la gestión menstrual.

Esta medida tiene un objetivo doble: mejorar el acceso a estos productos de higiene para personas menstruantes y servir como un mecanismo de apoyo directo para mujeres en situación de vulnerabilidad, avanzando hacia la igualdad sustantiva en el sistema tributario nacional.