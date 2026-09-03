‘Exceso de sodio’: ¿Qué productos podrían subir de precio en 2027?

Diputados federales de la coalición de Morena, PT y PVEM preparan una propuesta fiscal para elevar el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) a productos que contienen exceso de sodio y en la cerveza, con lo que estiman recaudar una bolsa de 12 mil millones de pesos en la Ley de Ingresos del 2027.

¿Qué productos subirían de precio por el aumento del IEPS en 2027?

Entre los productos incluidos figuran los embutidos, como el jamón, las salchichas, las sopas instantáneas, salsas y aderezos industriales, explicó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, de Morena.

Explicó que “es todavía sólo una propuesta que está en la Comisión de Hacienda que han formulado diputados y especialistas que participaron en grupos de trabajo y que, de acuerdo a cifras preliminares que tenemos, estamos hablando de cerca de 12 mil millones de pesos que se pudieran recaudar”.

Precisó que “se presentó una propuesta en el sentido de que se revise el esquema fiscal de las bebidas alcohólicas. Hay una propuesta específica de diputadas y diputados para que nosotros revisemos el tema y lo vamos a revisar”.

Dijo que “hay productos que tienen un exceso de sodio y por exceso de sodio hacen daño, y por exceso de sodio no se les cobra el IEPS; se cobran por otro concepto y el sodio daña la salud. Hay propuestas muy puntuales que los diputados vamos a revisar”.

“Ejemplo, hay algunas sopas Maruchan, salsas, algunos aderezos. Hay una relación, es una propuesta, vamos a revisar, porque nosotros decimos que no formen parte de la canasta y vamos a revisar uno por uno”, insistió.

Sobre el tema de la de la cerveza, indicó que “se presentó por el grupo de trabajo en los foros, de manera libre, nadie les dio línea. Hay una propuesta de que se revise el esquema fiscal”.

“Se dieron datos de lo que abarca la cerveza en el mercado, en el volumen del mercado y su aportación al total de IEPS, por lo que se planteó revisar ese esquema fiscal”, explicó.

Reiteró que “en la Comisión de Hacienda sólo se presentaron las conclusiones de cinco grupos de trabajo que platicaron con especialistas, con académicos y con representantes de los diferentes sectores económicos”.

No obstante, aclaró que “nosotros vamos a apoyar el Paquete Económico que llegará del Ejecutivo en materia de ingresos y egresos, el día 8 de septiembre a la Cámara de Diputados y al Senado, sobre todo porque trae un equilibrio fiscal, trae compromisos sociales. Nos parece que tenemos que apoyar el paquete en lo general. Ya está nuestro voto a favor del paquete”, remarcó.

Y “aunque tenemos el derecho de perfeccionarlo”, el criterio para revisar y proponer estos esquemas fiscales en productos con exceso de sodio, es que “sean propuestas técnicamente viables, responsables, que no provoquen hoyo en las finanzas públicas”.

Serán propuestas que “no hagan hoyo a las finanzas, que sean técnicamente viables y que estén sustentados en la eficacia de las medidas que se han tomado” en años anteriores.

No obstante, desde la oposición del PRI y el PAN se opusieron a las propuestas anunciadas por legisladores de la llamada 4T.

“Nos preocupa el paquete económico, porque flota en el ambiente la posibilidad de un aumento de carga impositiva, de impuestos, de derechos, de aranceles que perjudicaría a las y los mexicanos; nos preocupa ese mundo de fantasía que escuchamos en el informe de gobierno de la Presidenta, donde no está relacionado con lo que vemos en la calle”, afirmó el coordinador del PRI e integrante de la Comisión de Hacienda, Rubén Moreira.

El vicecoordinador de Asuntos Económicos del grupo parlamentario del PAN, Héctor Saúl Téllez, rechazó también las propuestas y resumió que “la propaganda aguanta todo, la economía no”.