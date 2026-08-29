¿De qué está hecha la sopa Maruchan? Esto contienen las sopas instantáneas

Aunque Maruchan es una de las marcas más populares, existen diversas opciones de sopas instantáneas en el mercado. (Foto: Pexels/Imagen generada con IA Gemini)

Las sopas instantáneas son la salvación para aquellos días en los que no tienes ganas de cocinar y quieres algo diferente al ya conocido atún con mayonesa servido sobre galletas saladas.

Los suaves fideos combinados con un caldo especiado hacen de este platillo una opción que muchos disfrutan, sobre todo cuando se acompaña con jugo de limón y salsa Valentina.

Aunque deliciosas, toda una generación creció escuchando que este tipo de sopas —entre ellas, la Maruchan— estaban hechas de plástico y que tardaban meses en digerirse, por lo cual había que evitarlas a toda costa.

Si bien su consumo frecuente no es recomendable, es completamente falso que las sopas instantáneas están fabricadas con ingredientes que el cuerpo humano no puede digerir, pero entonces, ¿qué contienen?

¿Qué es lo que tiene la sopa Maruchan? Los ingredientes de las sopas instantáneas

La Revista del Consumidor explica que las sopas instantáneas, entre ellas Maruchan, están hechas principalmente con harina de trigo, sazonadores, salsas, verduras, extractos cárnicos y, en algunos casos, queso y tomate.

La publicación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) añade que la mayoría de los fabricantes de sopas instantáneas suelen agregar aceites vegetales y, en algunos casos, se adiciona grasa de pollo.

También es común encontrar azúcar en estos productos. Al respecto, la revista El Poder del Consumidor añade, en una radiografía sobre la sopa Maruchan, que la combinación de azúcar con sal produce un efecto altamente adictivo.

“Un producto salado no debería contener azúcar, sin embargo se ha observado que cuando se combinan azúcar, grasa y/o sal ocasiona que los consumidores coman más del producto”, afirma la revista.

Las sopas instantáneas son ricas en sodio y grasas saturadas. (Foto: Shutterstock)

Las sopas instantáneas también tienen un contenido muy elevado de sodio. La Profeco indica que los niveles de este componente van de los 181 a los 398 miligramos en 100 gramos de producto.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos consuman menos de 2 gramos (2 mil miligramos) de sodio al día. Esto significa que 100 gramos de estas sopas pueden aportar hasta el 20 por ciento del límite diario recomendado, dependiendo de la presentación y la cantidad que se consuma.

La combinación de sal y azúcar no es lo único que hace tan atractivas estas sopas al paladar. Otro ingrediente que se encuentra en ellas es el glutamato monosódico, además de otros potenciadores de sabor, cuya principal función es hacer que la lengua resulte más receptiva a los sabores salados y fuertes, de acuerdo con la Profeco.

Estos productos también son conocidos por contener vegetales como zanahoria, maíz, chícharos, ajo, cebolla y tallo de apio; sin embargo, la Revista del Consumidor afirma que su aporte es mínimo, llegando a contener 0.0085 gramos por envase.

¿La sopa Maruchan está hecha con plástico? Así se fabrican las sopas instantáneas

¡Te engañaron! Ni Maruchan ni las otras sopas instantáneas están hechas con plástico. Mariana Zapién, ingeniera en alimentos y creadora de contenido, explica en un video compartido en sus redes sociales que los fideos están hechos principalmente de cuatro ingredientes:

Harina de trigo.

Sal.

Aceite.

Agua.

Todos estos se combinan y forman una mezcla, la cual pasa por diferentes procesos hasta obtener la forma de los fideos ondulados que todos conocemos. Antes de ser empaquetados, estos se cuecen con vapor de agua.

La ingeniera en alimentos agrega que, tras ello, la pasta recibe un ‘baño de agua y condimentos’, antes de cortarla para obtener las porciones deseadas y, finalmente, se le coloca aceite y se deshidrata.

¿Qué tan saludable es comer sopas instantáneas?

El hecho de que los fideos no estén hechos de plástico no es sinónimo de que consumir sopas instantáneas sea saludable. La Profeco indica que uno de los aspectos preocupantes de su consumo son las altas cantidades de sodio.

La institución indica que, en exceso, este mineral se ha vinculado con accidentes cerebrovasculares, función inadecuada de los riñones, hipertensión arterial, retención de líquidos y disminución de la cantidad de calcio en el organismo.

Las sopas suelen tener una buena cantidad de grasas saturadas. MedlinePlus indica que estas son sólidas a temperatura ambiente y dañinas para el organismo, ya que se han relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiacas, así como con el aumento de peso.

La Revista del Consumidor añade que, aunque estas sopas dicen contener vegetales, esta cantidad es mínima; además, al ser productos altamente industrializados, carecen de aporte nutricional.

Además, Mayo Clinic añade que el glutamato monosódico puede ocasionar reacciones negativas en algunas personas, tales como dolor de cabeza, hormigueo en el cuerpo, náuseas y dolores musculares.

La Profeco indica que se debe evitar el consumo en exceso de este tipo de productos y señala que lo mejor siempre será hacer sopas caseras con ingredientes frescos y naturales.