¿Van por Darth Vadder? Telescopio Nancy Grace Roman de la NASA servirá para estudiar ‘el lado oscuro’

El telescopio de la NASA, valorado en 4 mil 300 millones de dólares , fue lanzado al espacio este domingo 30 de agosto, marcando el inicio de una misión de entre cinco y diez años diseñada para observar los fenómenos más exóticos del universo.

El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, a bordo del potente cohete Falcon Heavy de SpaceX, despegó a las 7:26 horas, tiempo local desde Cabo Cañaveral, Florida. Este lanzamiento pone a la nave espacial en rumbo de llegada a su destino final, una órbita a aproximadamente 1.6 millones de kilómetros de la Tierra, donde comenzará a observar el cielo a partir de diciembre.

Roman está diseñado específicamente para investigar algunas de las fuerzas más desconcertantes y misteriosas del universo. En particular, estudiará la materia oscura y la energía oscura, un tipo de material y energía que se cree que impregna el cosmos, pero que los científicos no han podido observar directamente. Roman intentará catalogar cómo la materia oscura y la energía oscura están dando forma a estrellas y galaxias distantes, además de ayudar a los científicos a responder preguntas fundamentales sobre la expansión de nuestro universo.

“Puede que haya algo fundamental que falte en la física tal como la entendemos, y el telescopio Roman tiene el potencial de esclarecerlo”, declaró Kristen McQuinn, directora de la oficina de la misión del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman en el Instituto Científico del Telescopio Espacial, antes del lanzamiento. “Tiene la capacidad de medir esta energía oscura, esta fuerza misteriosa, desde los orígenes mismos del universo”.

La nave espacial también está especialmente equipada para buscar exoplanetas: planetas que orbitan otras estrellas fuera de nuestro sistema solar. Los científicos esperan que Roman pueda encontrar otros planetas similares a la Tierra, con la esperanza de determinar si la vida podría sobrevivir en otros lugares.

Roman debe su nombre a la astrónoma estadounidense Nancy Grace Roman, a quien a menudo se le conoce como la “Madre del Hubble”, en referencia al telescopio espacial Hubble que orbita la Tierra desde 1990. Roman fue la primera astrónoma jefa de la NASA y también la primera mujer ejecutiva de la agencia.

El telescopio Roman cuenta con un espejo de tamaño similar al del Hubble, telescopio de la NASA , para captar la luz, pero la nueva nave espacial incorpora una impresionante cámara de campo amplio que le permitirá observar un campo de visión 100 veces mayor que el del Hubble. Además, la nave espacial es capaz de explorar el cielo con mayor rapidez que sus telescopios predecesores.

“Puede cartografiar el cielo unas mil veces más rápido que el telescopio Hubble ”, dijo McQuinn. “O, dicho de otro modo, cada 10 meses obtendremos el equivalente a unos mil años de datos del Hubble”.

¿Cómo funciona el telescopio Roman?

A diferencia del Hubble, el telescopio Roman captará principalmente imágenes en el infrarrojo, un tipo de luz que no podemos ver pero que podemos detectar como calor. El potente telescopio espacial James Webb de la NASA también capta luz infrarroja.

Roman también cuenta con un nuevo instrumento único llamado coronógrafo, diseñado para bloquear la luz de las estrellas, lo que permite a la nave espacial obtener imágenes de los exoplanetas muy débiles que puedan estar orbitando cerca.

Roman pasará los próximos meses viajando hacia su destino, mientras despliega algunos de sus instrumentos. Los científicos y los operadores del telescopio también dedicarán los próximos tres meses a asegurarse de que los diversos instrumentos de la nave espacial funcionen correctamente antes de comenzar las operaciones científicas a finales de año.

Si todo sale según lo previsto, las primeras imágenes recopiladas por Roman deberían llegar en 2027.

El telescopio ha tenido un largo y tortuoso camino hasta su lanzamiento. Concebido a principios de la década de 2010, el concepto de Roman pasó por años de estudio y desarrollo. El costo del proyecto superó el alcance inicialmente previsto, lo que llevó a la NASA a buscar maneras de reducir el presupuesto y la complejidad. Incluso, en 2018, la administración Trump intentó cancelar la misión, aunque este intento fracasó en el Congreso.

El año pasado, una versión preliminar de la solicitud de presupuesto del presidente Donald Trump tampoco contemplaba fondos para la misión, pero la solicitud de presupuesto final sí incluía dinero para el proyecto.