NASA lanzará el telescopio Nancy Grace Roman: ¿Qué podrá ver y por qué es tan importante?

Roman, el telescopio de la NASA que tendrá un campo de visión 100 veces mayor que Hubble. (EFE)

La NASA tiene todo listo para el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman este domingo. Se trata del observatorio panorámico más grande jamás construido, que monitoreará más de 2 mil galaxias gracias a un campo de visión 100 veces mayor que el del Hubble.

El lanzamiento, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, está programado para las 7:26 horas del este de Estados Unidos (11:26 GMT), desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Cabo Cañaveral, Florida.

Los expertos de la agencia espacial de Estados Unidos dieron esta semana luz verde a la misión después de realizar la última revisión de preparación. Esto permitirá adelantar su inicio nueve meses respecto a la fecha prevista originalmente por la NASA.

¿Qué se podrá observar a través del telescopio Nancy Grace Roman?

Después del lanzamiento, el inmenso telescopio tardará un centenar de días en alcanzar su destino final: una zona gravitacionalmente estable entre el Sol y la Tierra, conocida como el punto de Lagrange L2. Desde ahí rastreará el universo en busca de respuestas sobre la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja.

Roman observará más de 2 mil galaxias y contribuirá a medir la expansión del universo y descubrir nuevos exoplanetas gracias a un coronógrafo que cancela el brillo de las estrellas y permite fotografiar los planetas cercanos.

Su trabajo será complementario al del resto de los observatorios espaciales de la NASA. El enorme campo de visión del telescopio Roman, 100 veces mayor que el del Hubble, permitirá observar grandes áreas del espacio al mismo tiempo para detectar objetivos de interés. Después, otros telescopios podrán examinarlos con mayor detalle.

En un solo mes, Roman capturará imágenes de un área del cielo 50 veces mayor que la que cubrió el Hubble en 30 años. Además, podrá detectar hasta la mitad de las estrellas de la Vía Láctea, según expertos de la NASA.

Esta capacidad de observación generará 11 terabytes de datos al día, equivalentes a descargar unas 350 películas en resolución 4K Ultra HD cada 24 horas.

Una de las principales metas de Roman durante sus primeros cinco años de actividad será observar el centro de la Vía Láctea, que monitoreará cada 12.5 minutos.

Después de ese primer lustro, los objetivos del telescopio se actualizarán en función de sus descubrimientos.

Aunque se espera que agote su combustible en diez años, la NASA diseñó el telescopio para recibir combustible adicional, pese a que actualmente no cuenta con la capacidad para dar servicio a este tipo de observatorios en el punto de Lagrange L2.

El telescopio recibe su nombre de la primera astrónoma jefe de la NASA, Nancy Grace Roman, quien fue una de las arquitectas del programa espacial moderno de la agencia estadounidense durante las décadas de 1960 y 1970.