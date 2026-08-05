NASA confirma impacto de un cohete de SpaceX en la Luna: así ocurrió el choque accidental

Un cohete de SpaceX que lanzó un par de módulos de alunizaje se estrelló este miércoles contra la Luna.

Un cohete de SpaceX que lanzó un par de módulos de alunizaje se estrelló este miércoles contra la Luna, según se había previsto, tras haberse desviado de su trayectoria durante el último año, informaron científicos.

Aunque nadie observó la colisión real a 8,700 kilómetros por hora, un telescopio en Chile detectó lo que los astrónomos han identificado como la columna de escombros resultante del choque. Expertos en seguimiento espacial señalaron que era inevitable que el segmento restante del cohete se precipitara contra la Luna.

Es el caso más reciente de basura lunar, un problema que muchos temen podría empeorar a medida que Estados Unidos y China compiten por llevar astronautas al satélite.

En 2022, un cohete chino impactó accidentalmente contra la Luna tras una misión lunar, y es probable que muchas más piezas de cohetes a la deriva hayan caído sobre la superficie lunar en décadas pasadas sin que los científicos lo supieran.

¿Qué está haciendo la NASA para prevenir accidentes en la Luna?

Julianna Scheiman, de SpaceX, dijo esta semana que la empresa está trabajando con la NASA para evitar futuros siniestros, y subrayó que este choque previsto no fue deliberado. Una combinación de actividad solar y gravedad lo puso accidentalmente en una trayectoria de colisión con la Luna, explicó.

Carl Schmidt, de la Universidad de Boston, dijo estar “100 por ciento seguro” de que las observaciones de su equipo revelaron indicios del choque lunar. El Telescopio Extremadamente Grande del Observatorio Europeo Austral detectó una estela de sodio y litio que se extendía decenas de kilómetros en el espacio durante al menos cinco a 10 minutos después del impacto, añadió.

“No tenemos imágenes del impacto”, pero sí hay evidencia telescópica, escribió Schmidt en un correo electrónico.

Incluso antes de que el telescopio en Chile detectara señales de la columna de escombros, el astrofísico retirado Jonathan McDowell señaló que las observaciones de la etapa superior inerte de 4 toneladas, efectuadas el martes por la noche, mostraban que se dirigía directamente hacia la Luna.

¿Dónde se preveía el choque lunar?

El lugar previsto del choque era una zona polvorienta y yerma cercana al cráter Einstein, en el borde occidental lunar iluminado por el Sol, cerca del límite entre la cara visible y la cara oculta, una zona especialmente difícil de observar desde la Tierra.

“No me cabe la menor duda” de que el cohete “está ahora hecho pedacitos diminutos esparcidos por la Luna cerca del cráter Einstein”, declaró McDowell a The Associated Press. “Como físico, sé que lo que sube tiene que bajar”.

Los astrónomos aficionados sabían que sería difícil, si no imposible, ver desde la Tierra la columna de polvo y roca expulsada por el cráter resultante, y mucho menos el destello de luz del impacto. Las naves espaciales en órbita tenían la mejor oportunidad de presenciar algo, o al menos observar el cráter después del choque.