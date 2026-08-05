Clara Brugada rechaza ‘cambalache’ con Alessandra Rojo por estatuas del ‘Che’ y Fidel: Construirán nuevas

Alessandra Rojo propuso a Clara Brugada que diera el dinero de lo que valen las estatuas del 'Che' Guevara y Fidel Castro en obras y servicios para la CDMX.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, lanzó una propuesta a Clara Burgada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a quien le planteó que entregarían las estatuas de Ernesto ‘el Che’ Guevara y Fidel Castro, a cambio de que el dinero en el que están valuadas sea destinado a inversiones contra baches y otras necesidades de los capitalinos.

Ante las intenciones de rehacer las estatuas que fueron retiradas en la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo propuso que ese dinero no se invierta en la obra, y Clara Brugada reiteró este miércoles 5 de agosto que construirán nuevas sin que la alcaldesa pueda intervenir.

A cambio de tener las estatuas, propone que “nos entreguen el equivalente en asfalto, camiones recolectores de basura nuevos para beneficio de nuestras vecinas y vecinos de Cuauhtémoc, y de los millones de chilangos y capitalinos que nos visitan todos los días”.

Así, el dinero que, según ella, “fue mal utilizado y de manera inconsulta para construir las primeras estatuas, va a regresar en obras, en calles y servicios, para todas y todos, como siempre debió haber sido”.

Clara Brugada anuncia nuevas estatuas del ‘Che’ Guevara y Fidel Castro

Clara Brugada comentó la semana pasada que buscarán construir las esculturas del ‘Che’ Guevara y Fidel Castro en otro punto de la Ciudad de México, luego de la negativa de Alessandra Rojo de la Vega por reponerlas.

El objetivo es no tener problemas nuevamente con vecinos que no estén de acuerdo, “pero hay otros ciudadanos que sí están de acuerdo, y en torno a eso, nosotros como gobierno sí estamos de acuerdo”.

Para este miércoles 5 de agosto, reiteró que no habrá acuerdo con Alessandra Rojo de la Vega, y que la construcción de las nuevas esculturas no costará un peso al erario público.

“Les quiero informar que no saldrá ni un peso del erario público para estas esculturas, y se va a llevar a cabo a partir de la solidaridad económica de grupos sociales y activistas”, explicó Brugada a medios de comunicación.

Para ello, se instalará un comité en el que se resolverá el tema del presupuesto, aunque aún no se define el punto de la Ciudad de México en el que estén las esculturas del ‘Che’ y Fidel Castro, a quienes Alessandra Rojo llamó asesinos.