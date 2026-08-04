Despojo en la Colonia del Valle: Vinculan a proceso a dos mujeres por invadir vivienda en Matías Romero

Permanecerán en prisión preventiva mientras la FGJCDMX investiga su posible relación con una red dedicada a invadir inmuebles.

Un juez de control vinculó a proceso a Virginia ‘N’ y Diana ‘N’, presuntas responsables del delito de despojo agravado por la ocupación ilegal de un inmueble ubicado en la Cerrada de Matías Romero, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), el juzgador determinó que existen elementos suficientes para que ambas enfrenten un proceso penal.

Como medida cautelar, el juez ratificó la prisión preventiva justificada, por lo que las dos mujeres permanecerán internadas en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla mientras continúan las investigaciones.

Las imputadas fueron detenidas el pasado 30 de julio por agentes de la Policía de Investigación, quienes cumplimentaron órdenes de aprehensión emitidas por un juez a solicitud de la Fiscalía capitalina.

La dependencia señaló que las capturas derivaron de una investigación iniciada tras la denuncia presentada por la propietaria del inmueble afectado.

Cámaras revelaron la ocupación ilegal en la colonia Del Valle

De acuerdo con la carpeta de investigación, la denuncia fue presentada el 21 de julio, luego de que la propietaria detectara, mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en la vivienda, que personas ajenas habían ingresado y ocupado el inmueble sin autorización.

A partir de ese momento, la Fiscalía desplegó diversas diligencias para esclarecer los hechos. Entre ellas se encuentran entrevistas con la denunciante y al menos nueve testigos, inspecciones ministeriales, el análisis de videograbaciones y diversos dictámenes periciales, incluido uno especializado en cerrajería.

Con estos elementos, el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión que posteriormente fueron concedidas por un juez.

El 25 de julio pasado, las autoridades aseguraron el inmueble con el objetivo de preservar el lugar y evitar que continuara la afectación a la propietaria. Posteriormente, la medida fue ratificada por un juez de Control.

Fiscalía CDMX investiga red dedicada al despojo de inmuebles

La FGJCDMX informó que las investigaciones no se limitan a este caso, ya que busca determinar si Virginia ‘N’ y Diana ‘N’ tienen vínculos con una posible red dedicada al despojo de viviendas en distintas zonas de la capital.

Las autoridades indicaron que el expediente forma parte de una estrategia para atender el incremento de denuncias por este delito, particularmente en la colonia Del Valle, donde durante 2026 se han abierto alrededor de 30 carpetas de investigación relacionadas con ocupaciones ilegales de inmuebles.

El objetivo de las indagatorias es identificar posibles patrones de operación, establecer si existe coordinación entre distintos grupos y ubicar a otras personas que pudieran estar involucradas en estos hechos.

El caso se hizo público, luego de que vecinos de la colonia Del Valle realizaran protestas para denunciar el aumento de despojos de viviendas en la zona y exigir una mayor intervención de las autoridades. Durante las movilizaciones, los residentes señalaron que varias familias han enfrentado intentos de invasión o la ocupación ilegal de sus propiedades, por lo que pidieron reforzar las acciones para combatir este delito.

Con información de Quadratín.