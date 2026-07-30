Detienen a dos mujeres por presunto despojo en la colonia Del Valle: Ocupaban vivienda en Matías Romero

Las dos señaladas por despojo habrían invadido una vivienda en la colonia Del Valle.

De la colonia Del Valle al penal de Santa Martha. Virginia ‘N’ y Diana ‘N’ fueron detenidas tras ser señaladas del delito de despojo en el caso de la cerrada de Matías Romero.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó la detención de las dos mujeres, luego de las investigaciones que comenzaron el pasado 21 de julio pasado, en las que se señaló que ambas presuntamente ocuparon la propiedad sin el consentimiento de quienes la habitaban.

Las autoridades llegaron a ellas con ayuda de entrevistas a los vecinos, mismas que fueron recabadas por personal ministerial, además del análisis de videograbaciones, inspecciones y dictámenes periciales, incluido uno en materia de cerrajería.

Esta información funcionó para obtener las órdenes de aprehensión por el delito de despojo, lo que derivó en la detención de Virginia ‘N’ y Diana ‘N’, quienes fueron arrestadas en la colonia Doctores, esto en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ambas fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, y puestas a disposición de un juez de control. Las autoridades recordaron que se les considera inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Despojo en viviendas de CDMX: ¿Qué pasa en la colonia Del Valle?

Vecinos de la colonia Del Valle, en Benito Juárez, cerraron calles desde el pasado 21 de julio para denunciar casos de despojo de viviendas a los vecinos en la zona.

El centro del problema se encuentra en la vivienda ubicada en la cerrada de Matías Romero número 18, luego de que una vecina acusara que unas personas ingresaron por la fuerza.

Este fue apenas el primer caso de una red de despojos de viviendas al sur de la Ciudad de México que denunciaron los vecinos, con casos similares registrados en la misma cerrada de Matías Romero.

Los vecinos incluso grabaron el modus operandi de los presuntos delincuentes, que consiste en invasiones a las viviendas, forzamiento de cerraduras e instalación de nuevas chapas.

Se suman rentas ilegales en distintas viviendas y en colonias como Villa de Cortés, de acuerdo con denuncias de vecinos, así como en ciertas partes de Coyoacán.

¿Qué dicen las autoridades? Del lado de la alcaldía Benito Juárez aseguran que se respetará el patrimonio de los vecinos, además de que pidieron que la Fiscalía investigue el caso, además de que pusieron a disposición del Ministerio Público a presuntos responsables para deslindar responsables de despojo.

Mientras, la fiscala general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, confirmó que las recientes detenciones son resultado de las mesas de diálogo con los vecinos de la Benito Juárez, y se espera que se analicen más casos por separado para devolver las viviendas a sus dueños sin impunidad.