Balacera en Plaza de Santo Domingo deja un muerto y dos heridos; SSC busca a responsables

Autoridades de la CDMX desplegaron un cerco virtual para localizar a los responsables de la balacera en Plaza de Santo Domingo.

Una agresión armada registrada la tarde de este lunes 27 de julio en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dejó como saldo un hombre muerto y dos personas lesionadas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas en la esquina de las calles República de Brasil y Belisario Domínguez, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, a unas cuadras del Zócalo capitalino.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores se acercaron a las víctimas y dispararon de manera directa.

En videos compartidos en redes sociales se puede apreciar a una de las víctimas en el suelo mientras una mujer piede auxilio con desesperación.

Tras el ataque, elementos de la SSC acudieron al lugar y confirmaron la muerte de un hombre de 42 años de edad, mientras que dos hombres de 39 años resultaron heridos por impactos de bala.

“Los lesionados fueron trasladados a un hospital para su atención médica especializada, mientras que la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes”, explicó la SSC.

Según información de la SSC, las autoridades implementaron un cerco virtual para dar seguimiento a los tripulantes de una motocicleta señalados como posibles responsables de la agresión.

Testigos señalaron que, tras las detonaciones, los presuntos atacantes escaparon a bordo de una motocicleta con dirección al norte de la Ciudad de México.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del ataque. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

Asaltan tienda Gucci en Polanco

Dos personas que se hicieron pasar por clientes de la tienda de lujo Gucci, ubicada en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para cometer un asalto en el establecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) respondieron a una llamada de alerta de un negocio ubicado sobre la avenida Presidente Masaryk 408.

Al llegar al sitio, los elementos de seguridad interrogaron con empleados de la tienda, quienes denunciaron el asalto.

“El gerente y los trabajadores presentarán su denuncia formal ante las autoridades ministeriales para las investigaciones del caso; en tanto, ya se da seguimiento a los probables responsables que huyeron a bordo de una motocicleta sin placas de circulación, que era conducida por un tercer sujeto”, explicó la SSC en un comunicado.

El robo generó una amplia movilización de servicios de emergencia, sin que hasta el momento se reporten detenidos.