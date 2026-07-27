México solicita a EU bajar aranceles en la tercera ronda de revisión del T-MEC

México solicitó a EU bajar los aranceles a la industria automotriz durante la tercera ronda del T-MEC (Foto: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO)

México aprovechó la tercera ronda de negociaciones con Estados Unidos sobre la revisión del T-MEC para reiterar su principal prioridad, que es reducir los aranceles que actualmente enfrentan las exportaciones automotrices, así como los gravámenes al acero y al aluminio impuestos bajo la Sección 232, reveló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Ebrard aseguró que, pese a las diferencias entre ambos gobiernos, México mantiene una posición preferencial frente a otros socios comerciales de Estados Unidos y buscará preservarla durante el proceso de revisión del tratado.

“En la industria automotriz es reducir el arancel del 25 por ciento que tenemos, porque otros países tienen condiciones con las que pueden competir con nosotros. Queremos tener mejores condiciones”, afirmó.

Ebrard explicó que la agenda mexicana se concentra en reducir los aranceles al sector automotriz; eliminar los gravámenes al acero y aluminio derivados de la Sección 232; y conservar el beneficio de que alrededor de 85 por ciento de las exportaciones mexicanas ingresen a Estados Unidos sin pagar aranceles bajo las reglas del T-MEC.

El funcionario sostuvo que México parte de una posición favorable respecto a otros países luego de la entrada en vigor de las medidas arancelarias anunciadas por Washington bajo la Sección 301 y afirmó que esa ventaja se refleja en el crecimiento de las exportaciones mexicanas.

“México está en una posición preferencial”, afirmó. “Si tú comparas la disposición 301 que se publicó, son 60 países. El país que tiene una mejor posición, porque no sufrió o no tuvo una modificación adversa, es México. Si no tuviéramos una condición preferencial, es decir, el 85% de las exportaciones mexicanas no pagando arancel, no tendríamos aumento de exportaciones. Ya se habría caído”, dijo.

La siguiente ronda de negociaciones fue programada para la primera semana de septiembre.

Ebrard explicó que el gobierno mexicano decidió esperar a que Estados Unidos concluya las investigaciones pendientes bajo la Sección 301 sobre capacidad excedente antes de retomar las conversaciones.

“No tendría sentido que hiciéramos una ronda antes de conocer cuál es el sistema de aranceles que estás organizando”, sostuvo.

El funcionario agregó que México también rechazó la propuesta estadounidense de establecer criterios de estacionalidad para el comercio agrícola. “Nosotros no aceptaríamos estacionalidad... va en contra de todo el sistema de comercio agroindustrial o agropecuario entre México y Estados Unidos”, concluyó.

Ebrard advierte que negocioación del T-MEC va para largo

Uno de los temas más complejos de la revisión del T-MEC será la modificación de las reglas de origen planteada por Estados Unidos.

Marcelo Ebrard reconoció que el gobierno mexicano todavía no conoce el alcance de los cambios que busca Washington y anticipó que la negociación será de largo plazo.

“Estados Unidos está planteando modificar reglas de origen, todavía no tengo el detalle de todo... Probablemente no lo voy a tener este año, ni ellos tampoco. Eso nos va a tomar, quizá va a ser la revisión del 27”, afirmó.

Además de las reglas de origen, Estados Unidos impulsa nuevos capítulos relacionados con seguridad económica, un tema que, según el secretario, apenas comienza a discutirse porque prácticamente no existía en el tratado vigente.