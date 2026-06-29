Exportaciones crecen 25 por ciento durante mayo y mantienen solidez

La manufactura no automotriz es la responsable del alza en las exportaciones.

Las exportaciones mexicanas moderaron su ritmo de crecimiento en mayo, por un menor avance en las ventas de la industria manufacturera no automotriz, pero se mantienen sólidas, con alzas de dos dígitos en los últimos cuatro meses.

De acuerdo con cifras del Inegi, las exportaciones totales crecieron 25.4 por ciento anual, para ubicarse en 69 mil 544.5 millones de dólares, mientras que las importaciones avanzaron 24.0 por ciento y alcanzaron 67 mil 285.3 millones.

Destacó el repunte de 18 por ciento en las exportaciones petroleras, ante el avance de 45.2 por ciento en las de petróleo crudo, su mayor alza en casi cuatro años. Las de la industria extractiva crecieron 88.7 por ciento, por arriba del 71 por ciento del mes previo.

Las exportaciones de la industria manufacturera crecieron 25.1 por ciento, por debajo del 34 por ciento del mes anterior. En el desglose, las de la industria automotriz cayeron 2.2 por ciento, y en el resto de las manufacturas se moderaron de 45.8 anual en abril, a 38 por ciento en mayo. No obstante, ligaron 12 meses con tasas de dos dígitos. Cabe destacar que este segmento representa el 68 por ciento de las exportaciones totales.

En las cifras ajustadas por estacionalidad, las exportaciones retrocedieron 0.5 por ciento a tasa mensual, su primer descenso en seis meses, mientras que las importaciones avanzaron 3.0 por ciento.

Alberto Ramos, economista en jefe de Goldman Sachs, destacó el sólido desempeño continuo de las exportaciones de manufactura no automotriz, que se benefician en parte de los efectos indirectos positivos de la sólida inversión en IA en EU, junto con un fuerte crecimiento en las exportaciones mineras.

Para Monex, tras varios meses de un sólido dinamismo, las cifras de mayo sugieren una moderación del impulso del comercio exterior.

Por el lado de las importaciones, las de bienes de consumo crecieron 6.5 por ciento anual en mayo, mientras que las de bienes intermedios avanzaron 29.8, y las de bienes de capital subieron 1.6 por ciento.

En el intercambio de mercancías, México logró un superávit de 2 mil 259.2 millones de dólares, inferior a los 4 mil 520 millones del mes previo. No obstante, entre enero y mayo, el superávit acumulado sumó 5 mil 767 millones de dólares, la mayor cifra para un periodo similar desde que hay registros disponibles.

(El Financiero)

Avisoran deterioro de las exportaciones en México

Para Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, los datos a simple vista parecen positivos. Sin embargo, el perfil exportador de México se ha deteriorado debido a que las exportaciones de equipo de cómputo tienen menor valor agregado que las de la industria automotriz.

Además, señaló que existe evidencia de triangulación comercial con transformación, ya que se importan insumos de equipo de cómputo desde países asiáticos; en México se ensamblan y el producto final se exporta a Estados Unidos, creando poco valor agregado. “Con esto se corre el riesgo de regresar al modelo de maquiladora de exportación con el que inició la apertura comercial de México hace 30 años”.

Analistas de Monex señalaron que hacia delante, la atención estará centrada en el proceso de revisión del T-MEC. “Tras la conclusión de la segunda ronda de negociaciones entre México y EU, el siguiente hito será el inicio formal de la revisión conjunta del tratado el 1 de julio, seguido por la tercera ronda de negociaciones prevista para el 20 de julio en la Ciudad de México”.

Para Siller, las exportaciones en México enfrentan retos para el crecimiento en el presente año, como el efecto de alta base de comparación de las exportaciones de equipo de cómputo, el bajo nivel de inversión, y la posibilidad de nuevos aranceles por parte de EU.

También, se espera que la revisión del T-MEC se extienda al 2027, por lo que el efecto de lo que se acuerde en el marco del tratado comercial no será inmediato.

“Asumiendo estos riesgos y bajo el supuesto de que EU no imponga nuevos aranceles y que al mes de mayo las exportaciones no automotrices siguen mostrando un crecimiento sostenido, para 2026 se mantiene la expectativa de crecimiento de las exportaciones de 15 por ciento respecto al 2025”.