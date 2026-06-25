Banxico arranca su fase de ‘congelamiento’: Deja tasa de interés en 6.50%

En su reunión de mayo, la Junta de Gobierno adelantó que su ciclo de recortes a la tasa de interés había llegado a su fin.

El Banco de México cumplió su ‘promesa’ y dejó sin cambios la tasa de interés en su reunión de este jueves 25 de junio, en un contexto de desaceleración de los niveles de los precios en nuestro país.

La Junta de Gobierno, cuyo voto había estado dividido en las últimas reuniones, acordó de manera unánime dejar la tasa de interés en 6.50 por ciento.

“Considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados del contexto internacional", explicó en su comunicado de política monetaria.

El mandato único del Banxico es controlar la inflación y ‘retenerla’ en un rango objetivo de 3 por ciento, +/- un punto porcentual. Esta ‘meta’ se alcanzó en mayo, cuando se ubicó en 3.94 por ciento gracias a una caída el costo del pepino y el tomate verde.

La inflación también se ‘estuvo quieta’ en el rango objetivo del Banxico en la primera quincena de junio y se desaceleró aún más a 3.55 por ciento.

En esta oportunidad, el Banxico no hizo ajustes en su hoja de proyecciones sobre la inflación y se mantuvo en el pronóstico de que el nivel de los precios alcanzará el nivel objetivo de 3 por ciento en el segundo trimestre de 2027.

El plan del Gobierno de Sheinbaum para controlar la inflación

La presidenta de México ‘presumió’ la cifra más reciente de la inflación al destacar los acuerdos que su administración ha hecho con distintos grupos para bajar los precios de los combustibles o el jitomate.

“Es mucho el trabajo que se ha hecho, es un trabajo permanente para bajar los precios del Paquete Contra la Inflación y la Carestía”, comentó en la ‘mañanera’ del miércoles 24 de junio.