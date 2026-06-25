Peso recupera terreno ante el dólar en día de decisión del Banxico

Así se cotiza el peso ante el dólar en los mercados este jueves 25 de junio.

El peso mexicano borra pérdidas de la semana ante el dólar, luego de que la lectura más reciente de inflación en Estados Unidos estuvo en línea con lo anticipado este jueves 25 de junio.

El índice de precios de los gastos de consumo personal aumentó 4.1 por ciento en mayo respecto al mismo mes del año anterior, el mayor incremento desde abril de 2023, según datos publicados este jueves 25 de junio por la Oficina de Análisis Económico.

Las cifras probablemente mantendrán la presión sobre la Reserva Federal. A pesar del acuerdo de paz entre EU e Irán, los economistas esperan que el costo de una amplia variedad de productos siga aumentando a medida que el impacto inicial del shock energético se traslada a las cadenas de suministro.

A nivel local, el mercado estará atengo a la decisión del Banco de México. Se prevé que la Junta de Gobierno no reanude el ciclo de recortes a la tasa en un contexto en el que la inflación se ha sostenido dentro del rango objetivo de 3 por ciento +/- un punto porcentual.

Así está el tipo de cambio entre el peso y el dólar este jueves

El peso mexicano se aprecia 0.17 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.57 unidades, 5 centavos menos con respecto al cierre del miércoles 24 de junio.

“El dólar cae ante la publicación de varios indicadores económicos en Estados Unidos. El dato preferido para monitorear la inflación por parte de la Reserva Federal mostró un incremento. Tras la publicación, el mercado bajó su pronóstico de incremento en la tasa de interés, pues todos los datos estuvieron en línea con lo esperado”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.98 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.02 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.36 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.92 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están el shekel israelí con 0.69 por ciento; el peso chileno con 0.69 por ciento; el rand sudafricano con 0.56 por ciento; el ringgit de Malasia con 0.42 por ciento, y el florín húngaro con 0.34 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg