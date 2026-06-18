Banxico publica nuevas reglas para pagos digitales: ¿Cómo te afectan y qué cambia en tus transferencias?

Banxico publicó en el DOF nuevas reglas para modernizar el sistema de pagos y facilitar las transferencias digitales.

El Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dos modificaciones normativas al sistema de pagos y operaciones bancarias en el país, con el objetivo de ampliar el uso de medios digitales y simplificar las transferencias electrónicas.

Los cambios incluyen reformas a la Circular 3/2012, que regula las operaciones de instituciones de crédito y otras sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).

Asimismo, se incorpora una modificación a la Circular 14/2017, que establece las reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

De acuerdo con el banco central, ambas modificaciones buscan “propiciar una mayor adopción de los medios de pagos digitales y extender sus beneficios a sectores cada vez más amplios de la población”.

¿Qué cambios notarán los usuarios en las transferencias digitales?

Cambios en transferencias desde el celular

Uno de los ajustes más relevantes es la obligación para las instituciones financieras “de brindar una experiencia simplificada y estandarizada” en las transferencias a través de las aplicaciones móviles que ofrecen servicios de transferencias de fondos.

En términos más simples: a partir de estos cambios, los bancos tendrán que hacer que sus aplicaciones móviles sean más fáciles de usar y funcionen de forma parecida entre sí.

Banxico busca con ello “propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos y de promover el sano desarrollo del sistema financiero.”, indicó en un comunicado oficial.

Las disposiciones también se enfocan en fortalecer el uso de herramientas ya existentes dentro del sistema de pagos, como CoDi y DiMo, que operan sobre la red del SPEI.

Nuevas facilidades para cuentas de pequeños negocios

Otro punto incluido en la regulación es la creación de esquemas de cuentas dirigidas a pequeños comercios, con condiciones específicas para el manejo de mayores volúmenes de operaciones digitales.

Banxico señaló que busca amplía la capacidad de recepción de fondos mediante un nuevo nivel de cuenta simplificada.

“Ello habilita a las instituciones de crédito para ofrecer cuentas de Nivel 2 Bis enfocadas en pequeños comercios que les permitirán recibir hasta 15,000 UDIs mensuales, de las cuales al menos 12,000 deberán provenir de la recepción de medios de pagos digitales.”, precisó.

El banco central explicó que este ajuste “busca alinear los niveles de operación de las cuentas de depósito con el perfil transaccional de las personas usuarias y fomentar la adopción de pagos digitales”.

Cambios en transferencias se implementarán gradualmente

Las reglas ya fueron publicadas, pero su aplicación será progresiva, ya que las instituciones financieras deberán adecuar sus sistemas tecnológicos para cumplir con los nuevos lineamientos.

Banxico ha señalado que el proceso de implementación se realizará en etapas, con el fin de permitir la adaptación de los participantes del sistema financiero.