Revisión formal del T-MEC: Ebrard confirma que México participará en reunión trilateral el 1 de julio

La revisión del T-MEC comienza con dos reuniones en julio, incluida una en la CDMX.

¿Dos semanas para convencer a Donald Trump? El 1 de julio arrancan las reuniones trilaterales entre México, Estados Unidos y Canadá para la revisión del T-MEC.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, confirmó que México estará en las reuniones, y que el 1 de julio comienza la revisión formal del T-MEC, por lo que no habrá ningún problema si ese día no se firma el acuerdo comercial.

¿Cómo será la revisión formal del T-MEC?

“El 1 de julio vamos a tener una reunión virtual con nuestros compañeros de Canadá y de Estados Unidos”, explicó Ebrard acerca del inicio de las negociaciones con el objetivo de extender 16 años el tratado comercial.

En dicha reunión, de acuerdo con Ebrard, México presentará su posición respecto al T-MEC, abriendo la posibilidad de que se extienda o que se mantenga 10 años con revisiones anuales.

“Hay diferentes alternativas previstas. Vamos a ver ese día cuál de ellas tomamos entre los tres países”, declaró Ebrard.

La segunda reunión será presencial en la Ciudad de México y tendrá lugar el 20 de julio. En ella se espera que los tres países comiencen a discutir textos y contenidos detallados sobre el T-MEC, temas que ya se abordan informalmente desde marzo pasado.

Revisión del T-MEC: Discuten temas clave antes de las conversaciones formales

Marcelo Ebrard participó en una nueva reunión con Estados Unidos para discutir puntos clave del T-MEC este jueves 18 de junio.

En Washington, el secretario de Economía explicó que se abordaron temas como las reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz.

“México presentó sus puntos de vista y sus propuestas, que tendrán que ser analizadas por nuestra contraparte, que dirige Jamieson Greer”, declaró Ebrard.

Ante las dudas relacionadas con la revisión del T-MEC, Marcelo Ebrard no dio una fecha definitiva en la que se concluirán las negociaciones formales del acuerdo, en un punto en el que el presidente Donald Trump aún amenaza con no permanecer en él, asegurando que es uno de los peores acuerdos jamás firmados por Estados Unidos.