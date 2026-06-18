México, EU y Canadá definirán la ruta del T-MEC luego del 1 de julio

El próximo 1 de julio será la fecha en la que México, Estados Unidos y Canadá definirán la ruta que seguirá el acuerdo comercial de Norteamérica, incluyendo alternativas que van desde extender automáticamente su vigencia por 16 años hasta un esquema de revisiones periódicas por diez años.

Al concluir la segunda ronda de conversaciones con autoridades estadounidenses en Washington, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la reunión prevista para el 1 de julio no representa el final del proceso de revisión, sino el punto de partida para acordar el mecanismo que seguirán los tres países durante esta etapa.

“El primero de julio es la fecha prácticamente para marcar el inicio de la revisión formal del tratado”, afirmó en un mensaje difundido desde la capital estadounidense.

Ebrard detalló que ese día se llevará a cabo una reunión virtual entre representantes de México, Estados Unidos y Canadá, en la que cada país presentará su postura respecto al futuro del acuerdo comercial que rige el intercambio de bienes y servicios en la región.

“Nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el Tratado de Libre Comercio”, señaló.

El secretario indicó que el tratado contempla diversos escenarios para garantizar su continuidad, por lo que la discusión entre los tres socios comerciales se centrará en determinar cuál de ellos será adoptado.

El T-MEC “se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas. Hay diferentes alternativas previstas. Vamos a ver ese día cuál de ellas formamos entre los tres países”, explicó.

Durante esta segunda ronda de negociaciones, las delegaciones abordaron temas considerados sensibles para la competitividad regional, entre ellos reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz.

“Se tocaron muchos temas desde reglas de origen, seguridad económica, agricultura, desde luego la industria automotriz y otros temas muy relevantes. México presentó sus puntos de vista, presentó también sus propuestas”, explicó Ebrard.

Las propuestas mexicanas serán ahora analizadas por la contraparte estadounidense encabezada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, antes de avanzar a la siguiente fase de la revisión.

Además, el titular de Economía adelantó que el 20 de julio se realizará en la Ciudad de México una nueva ronda de negociaciones, en la que los equipos técnicos comenzarán a trabajar sobre textos específicos y propuestas más detalladas.

“Ya vamos a discutir textos y ya contenidos mucho más detallados de lo que hemos venido conversando desde marzo”, indicó.