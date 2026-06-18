Además de goles, ¿Cuáles son los principales productos que México exporta a Corea del Sur y a cuánto asciende?

El comercio con Corea del Sur ha crecido en los últimos años.

México fortaleció su papel como proveedor estratégico de materias primas para Corea del Sur durante 2026, impulsado principalmente por las exportaciones de petróleo crudo, minerales y componentes industriales.

En abril de este año, las ventas mexicanas al país asiático alcanzaron un valor de 970 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 61.7 por ciento, de acuerdo con las cifras más recientes del intercambio comercial entre ambas naciones.

¿Cuáles son los principales productos que México exporta a Corea del Sur y a cuánto asciende?

El comercio entre México y Corea del Sur mantiene un crecimiento sostenido, impulsado por la demanda de la industria surcoreana de materias primas y componentes fabricados en territorio mexicano.

El principal producto que México envía a Corea del Sur es el petróleo crudo, seguido por minerales de plomo, motores de combustión interna y concentrados metálicos, insumos fundamentales para sectores como el energético, automotriz y metalúrgico.

Entre los productos con mayor crecimiento destacan los minerales utilizados por la industria del acero y los metales. Las exportaciones mexicanas de mineral de plomo alcanzaron 458 millones de dólares en febrero de 2026 y se mantuvieron en 446 millones de dólares durante abril, consolidándose como uno de los principales bienes enviados al mercado asiático.

Asimismo, las ventas de mineral de zinc registraron un incremento anual de 795 por ciento, mientras que las exportaciones de cobre precipitado crecieron 255 por ciento, reflejando una mayor demanda de estos materiales por parte de la industria coreana.

La Ciudad de México concentra buena parte de la facturación de las exportaciones hacia Corea del Sur, mientras que estados con fuerte actividad minera, como Sonora, participan de manera importante en el suministro de minerales.

Intercambio comercial mantiene fuerte dinamismo

Las cifras de abril de 2026 muestran un crecimiento en ambos sentidos del comercio bilateral.

Las exportaciones de Corea del Sur hacia México ascendieron a mil 350 millones de dólares, lo que representó un aumento anual de 28.6 por ciento, impulsado por la demanda de componentes electrónicos, semiconductores y maquinaria especializada.

En sentido contrario, las compras coreanas de productos mexicanos crecieron de 600 millones de dólares a 970 millones, equivalente a un incremento de 61.7 por ciento anual, una señal del creciente interés de la industria asiática por las materias primas y componentes producidos en México.

¿Qué importa México desde Corea del Sur?

Entre los principales productos que Corea del Sur vende al mercado mexicano destacan:

Maquinaria eléctrica y electrónica, con exportaciones superiores a mil millones de dólares .

. Maquinaria mecánica y equipo industrial, por 925 millones de dólares .

. Vehículos, autopartes y acero.

Además, durante noviembre de 2025 sobresalieron las importaciones de partes para máquinas de oficina, que sumaron 344 millones de dólares; computadoras, con 229 millones; y circuitos integrados semiconductores, con 211 millones de dólares.

Estos productos abastecen principalmente a plantas manufactureras ubicadas en Chihuahua, Nuevo León y Baja California, entidades donde se concentra la producción de electrónicos, computadoras, electrodomésticos y autopartes destinadas tanto al mercado nacional como a la exportación.