Mundial 2026 ‘faulea’ a restaurantes de CDMX; más de mil negocios reportan pérdidas por manifestaciones

Los restaurantes se han visto afectados por las manifestaciones en la CDMX mientras transcurre el Mundial 2026. (Cuartoscuro).

En pleno Mundial 2026, más de mil restaurantes ubicados en corredores económicos, turísticos y gastronómicos como el Centro, Coyoacán o Tlalpan han visto mermados sus ingresos ante cierres, interrupciones a la movilidad y afectaciones operativas relacionadas con la logística de los partidos y manifestaciones.

“Cuando más de mil restaurantes ven limitada su operación, la afectación puede alcanzar, de manera conservadora, a más de 20 mil trabajadores y a más de 100 mil comensales potenciales por jornada, además de proveedores, repartidores, productores y familias que dependen de esa actividad”, señalaron organizaciones del sector restaurantero.

En un comunicado conjunto, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac); los Directores de Cadenas de Restaurantes (Dicares), y la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) denunciaron que la capital no puede operar bajo la lógica de que cada conflicto se traduzca en parálisis, ni quedar rehén de bloqueos recurrentes.

“Esta afectación no proviene únicamente de marchas o bloqueos. También se genera cuando, por decisiones operativas de movilidad y seguridad pública, se cierran vialidades para facilitar traslados oficiales, operativos institucionales, movimientos de equipos deportivos, aficionados, eventos culturales, deportivos o de alta concentración”, explicaron.

En este sentido, la presidenta ejecutiva de Canirac, Claudia Ramírez aseguró en conferencia de prensa, que además de dichas afectaciones, el sector restaurantero difícilmente verá compensada la derrama adicional de ventas por el Mundial, de 562 millones de dólares, ante los gastos operativos derivados de una mayor inflación, aumento en el IEPS a bebidas azucaradas, así como el incremento en el salario mínimo en el 2026.

“Los incrementos de la inflación han impactado negativamente a la industria, sobre todo, al flujo… En los primeros partidos del Mundial no se observó un incremento significativo en el ticket promedio de consumo, el cual se mantuvo en niveles similares a los de un día normal, por lo que el crecimiento registrado en algunos establecimientos se explicó principalmente por una mayor afluencia de clientes”, explicó Ramírez.

Por su parte, Andrea Sánchez directora de reputación y comunicación de Grupo Modelo informó que de cara al Mundial, la compañía lanzó las Caravanas Corona, que recorrerán las 32 entidades federativas llevando la experiencia mundialista a comunidades de todo el país.

La iniciativa también contempla la entrega de 500 boletos para partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a personas mayores de edad participantes del programa.

“Cuando hablamos del Mundial solemos pensar en lo que ocurre dentro del estadio, pero detrás de cada partido existe una historia mucho más grande. Hay miles de pequeños negocios, productores, proveedores y trabajadores que hacen posible que las personas se reúnan para compartir la emoción del fútbol. Los bares y restaurantes son parte fundamental de esa historia porque generan actividad económica”, concluyó Sánchez.