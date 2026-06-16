Póngale aguacate: Restaurante The G.O.A.T. en CDMX picha la cuenta por un hat-trick en el Mundial

The G.O.A.T. también ofrece una promo de trago gratis por cada gol de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

Mientras algunos establecimientos enfrentaban dudas sobre si tenían permiso para transmitir los partidos del Mundial 2026, The G.O.A.T. Grill & Sports decidió convertir la fiebre futbolera en una oportunidad para sorprender a sus clientes, aunque echara la casa por la ventana. Con una promoción poco común, el restaurante anunció que pagaría la cuenta de todos los asistentes presentes si cualquier jugador lograba anotar un hat-trick durante un partido.

Así como lo lees: si figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo tenían una actuación inspirada y anotaban tres goles en un mismo partido, el restaurante, especializado en la transmisión de eventos deportivos, cerraba la cuenta y absorbía el consumo de todos los clientes presentes.

Ubicado en Lomas del Chamizal, en la alcaldía Cuajimalpa, este restaurante fusiona el ambiente de un sports bar, como Twin Peaks o Gallo Cerveero. con una propuesta gastronómica basada en cortes de carne, hamburguesas y alitas. Durante la Copa del Mundo, destacó por transformar varios partidos en experiencias interactivas para sus clientes mediante promociones y dinámicas fuera de lo común.

¿Cómo es The G.O.A.T. Grill & Sports en la CDMX?

El restaurante The G.O.A.T. Grill & Sports se encuentra sobre Avenida Stim, una de las principales vialidades de Lomas del Chamizal. El establecimiento está orientado a los aficionados al deporte y basa gran parte de su propuesta en la transmisión de partidos de futbol y otros eventos deportivos, como finales de la NBA, el Super Bowl de la NFL y demás.

Además del ambiente de sports bar, el lugar tiene un menú bastante variado, con opciones que van desde entradas para compartir hasta cortes de carne, hamburguesas, tacos, ensaladas, postres y una buena selección de bebidas.

Sin embargo, para esta Copa del Mundo decidió lanzar una promoción arriesgada para cualquier establecimiento, que consiste en regalar la cuenta completa a todos los clientes presentes en el restaurante si un jugador conseguía anotar tres goles en un mismo partido.

La dinámica se anunció en redes sociales mediante un video en el que los encargados del negocio explicaban que, en cuanto un futbolista lograra su tercer tanto, cerrarían las cuentas de las mesas para que los asistentes no tuvieran que pagar sus consumos.

En tono de broma, los responsables del restaurante señalaron algunos partidos de la fase de grupos que consideraban especialmente riesgosos para la promoción, como Francia vs. Irak o Argentina vs. Jordania.

¿En qué partidos del Mundial 2026 estuvo a punto de cumplir la promoción el restaurante The G.O.A.T. en la CDMX?

Este martes 17 de junio, los responsables del restaurante The G.O.A.T. en la CDMX “sudaron la gota gorda” debido a las destacadas actuaciones de figuras como el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, quienes marcaron dos goles cada uno en los encuentros de sus selecciones frente a Senegal e Irak, respectivamente.

Un día antes, el neozelandés Elijah Just también encendió las alarmas al firmar un doblete ante Irán. De igual forma, el subcampeón de la Champions con el Arsenal, Kai Havertz, se despachó con un doblete en la goleada de Alemania ante Curazao.

En los últimos tres mundiales, solo tres jugadores han metido un hat-trick en un partido de Copa del Mundo: Thomas Müller, quien estuvo en el partido inaugural de México vs. Sudáfrica, anotó tres goles ante Portugal en Brasil 2014; Cristiano hizo lo mismo en la fase de grupos de Rusia 2018 ante España, y hace cuatro años, en Qatar, lo hizo Kylian Mbappé en aquella dramática final ante Argentina, donde Messi terminó festejando con una Copa del Mundo fake.

¿Qué se puede comer en The G.O.A.T. en la CDMX?

Entre las entradas que ofrece el restaurante The G.O.A.T. destacan las wings, boneless, chicken tenders, nachos, chili con carne, mini sliders, fried pickles, shrimp poppers, mini corn dogs, aros de cebolla, elote asado, aguacate relleno, carpaccio de res, fish & chips y papas a la francesa.

En la sección de hamburguesas y sándwiches aparecen opciones como la Ribeye Burger, Crispy Chicken Burger, Pulled Sandwich, Pepito GOAT, Ruben’s Sandwich, Torta Cubana, GOAT Dog y Smoked Dip.

La sección de grill es una de las más amplias del restaurante. Entre los cortes disponibles se encuentran el ribeye, filet mignon, Angus ribeye y el Cowboy de aproximadamente un kilogramo.

El local también ofrece salmón y pechuga a la plancha, acompañados por guarniciones como verduras al grill, arroz salvaje o papas a la francesa.

La oferta de bebidas incluye cervezas nacionales e importadas, además de etiquetas de tequila, whisky y vinos. Entre las opciones de cerveza figuran Indio, XX Lager, Heineken, Tecate, Victoria, Pacífico, Corona, Negra Modelo y Bohemia.

¿Cuál es el listado de los precios del restaurante The G.O.A.T?

El menú de The G.O.A.T. incluye opciones para distintos presupuestos, desde entradas para compartir hasta cortes premium. Estos son algunos de los precios que aparecen en la carta del restaurante:

Entradas

French Fries: $95

Elote de vaso: $95

Aros de cebolla: $145

Elote asado: $145

Mini Corn Dogs: $155

Fried Pickles: $165

Aguacate relleno: $185

Wings: desde $185

Nachos: $185

Chicken Tenders: $185

Boneless: desde $265

Chili con carne: $195

Mini Sliders: $195

Shrimp Poppers: $215

Fish & Chips: $245

Carpaccio de res: $285

Ensaladas

Crispy Chicken Caesar Salad: $225

Pasta Salad: $245

Pastami Salad: $255

Texan Salad: $265

Salmón Salad: $285

Hamburguesas y sándwiches

GOAT Dog: $235

Crispy Chicken Burger: $245

Pulled Sandwich: $255

Smoked Dip: $265

Ruben’s Sandwich: $285

Torta Cubana: $295

Ribeye Burger: $315

Pepito GOAT: $365

Tacos

Pastor de pollo: $195

Taco Baja: $225

Taco de ribeye: $265

Cortes y platillos del grill

Pechuga a la plancha: $350

Salmón a la plancha: $490

Ribeye (400 gramos): $695

Filet Mignon (300 gramos): $890

Angus Ribeye (350 gramos): $990

Cowboy (aproximadamente 1 kilogramo): $2 mil 490

Postres

Roll de canela: $145

Pay de manzana: $155

Oreo Tempura: $165

Babka de chocolate: $185

Aunque ya acabó la primera etapa de la fase de grupos del Mundial 2026, aún queda un largo calendario de partidos para disfrutar de una buena comida y esperar a que Messi o Cristiano Ronaldo salgan inspirados en el Mundial.