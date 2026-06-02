México y Canadá expresan oficialmente su intención de extender el T-MEC por 16 años

Los Gobiernos de México y Canadá oficializaron este martes sus posturas de extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años más.

Por parte de México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó en conferencia de prensa que durante esta mañana enviaron a sus contrapartes estadounidenses y canadienses la postura del país.

“Evidentemente ya lo hicimos también, México está en la intención de la postura de que hay que extender el tratado”, indicó.

Resaltó que el tratado trilateral todavía se encuentra vigente por varios años más, pero el deseo del Gobierno de México es que el T-MEC se extienda 16 años.

Canadá solicita a México la renovación del T-MEC

Unas horas más temprano, el ministro canadiense de Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc solicitó formalmente a Estados Unidos y México renovar por otros 16 años el T-MEC, a pesar de que las negociaciones comerciales con Washington permanecen estancadas y continúan las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una eventual anexión del país vecino.

En una carta enviada a sus homólogos de Estados Unidos y México, el ministro canadiense recomendó renovar el acuerdo comercial antes del próximo 1 de julio, fecha límite establecida para que los tres países definan si extienden el tratado o inician un proceso formal de revisión.

“El Acuerdo es sumamente beneficioso para cada uno de nuestros países y para la economía integrada de América del Norte”, escribió LeBlanc, quien también reconoció que los socios comerciales podrían buscar modificaciones al pacto.

Entre los temas que Canadá considera prioritarios se encuentran los aranceles impuestos por la administración Trump a las importaciones de automóviles, acero, aluminio y madera canadiense.

En sintonía con lo estipulado en el Artículo 34.7 del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que estipula el 1 de julio de 2026 como fecha para la celebración de la primera revisión conjunta del Tratado por parte de México, Estados Unidos y Canadá.

En preparación para la revisión del Tratado, México, a través de la Secretaría de Economía, realizó su consulta entre el 17 de septiembre y el 18 de noviembre de 2025, periodo en el que además se realizaron 30 foros sectoriales y 32 foros estatales para robustecer el ejercicio.