Cómo once ejecutivos aprovechan el fin de semana

Este mes, comparten sus formas favoritas de aprovechar el fin de semana: desde dominar la cancha de pickleball hasta ver a sus hijos convertirse en expertos en karate o buscar descargas de adrenalina en el mar.

LAYLA DELGADILLO AGUILAR

Silent4Business

Líder en soluciones de comunicación silenciosa y tecnología auditiva para entornos empresariales, Layla entiende el fin de semana como un espacio para reconectar con lo esencial. “Es un momento para volver a lo que me inspira: mi familia y esos pequeños momentos que terminan siendo los más valiosos”. Dedica ese tiempo a sus hijos —juegos de mesa, cine o salidas recreativas— y a actividades que alimentan su energía y creatividad, como viajar, salir de la rutina y explorar nuevas experiencias culturales y sociales.

CLAUDIA RINCÓN PÉREZ

Soluciones Tecnológicas Especializadas

“El fin de semana lo uso para volver a lo esencial: mi familia, el movimiento y los momentos simples que me llenan”. Claudia dedica ese tiempo a su familia y a actividades que le permiten recargar energía, como el ejercicio y la desconexión del ruido cotidiano. Cambiar el ritmo, dice, le ayuda a observar sin prisa, escuchar más y reconectar con su intuición, encontrando nuevas perspectivas para avanzar con claridad. “Para mí, liderar también significa saber cuándo hacer una pausa”.

DIANA LEE

Constellation

Al frente de la plataforma de software Constellation, que ayuda a empresas a escalar su contenido de marketing, Diana Lee mantiene una rutina simple en Nueva York: “Primero, pilates con mi esposo. Después voy a Bluestone Lane a desayunar orgánico. Luego me encanta ir a H Mart a comprar para mi familia y mi equipo de trabajo”. Para la ejecutiva coreano-estadounidense, el fin de semana es una combinación de orden, energía y conexión cotidiana.

NAVEEN JAIN

Viome Life Sciences

Emprendedor serial, con empresas como InfoSpace y Moon Express en su historial, Jain convierte el descanso en una extensión del aprendizaje. “Soy un lector ávido, y escucho audiolibros mientras camino. Mantienen mi mente activa y me ayudan a ver el mundo de manera distinta”. Entre sus lecturas recientes están Genesis, de Henry Kissinger, Eric Schmidt y Craig Mundie, y How We Age: The Science of Longevity, de Coleen Murphy. Su lógica es directa: cuando tu trabajo es resolver problemas, todo puede convertirse en una oportunidad para aprender.

MICHAEL ACHENBAUM

Gansevoort Hotel Group

Con una trayectoria que ayudó a posicionar el Meatpacking District de Nueva York como epicentro hotelero, Achenbaum cambia de ritmo el fin de semana. “Ver a mi hijo aprender karate” es su plan favorito. “Un niño de seis años en clase”, dice, “genera algunos de los momentos más divertidos y, al mismo tiempo, más orgullosos para su padre”.

GRAHAM CARTER

Unforgettable Travel Co.

Al frente de Unforgettable Travel Co., Carter diseña itinerarios de lujo en más de 50 destinos globales. Los sábados, sin embargo, sigue una rutina fija: “Juego pickleball.” Su competitividad viene de antaño: creció en Sudáfrica con una raqueta de tenis y llegó a entrenar en Florida. Hoy, ya en sus cuarenta, asegura que volver a la cancha lo hace sentir “invencible, como Roger Federer”.

ATIT JARIWALA

Bridgeton

Fundador de la operadora hotelera Bridgeton, Jariwala pone el foco en la familia. “Hacer senderismo con mis hijos. O ganarles en deportes. En realidad, cualquier cosa con ellos”. Cuando viaja, maximiza el tiempo explorando pequeños centros urbanos: ahí, dice, surgen las conversaciones más interesantes y las mejores ideas.

MALCOLM WOOD

Maximal Concepts

Al frente del grupo restaurantero Maximal Concepts, detrás de marcas como Mott 32, el fin de semana empieza en el aire. “Tengo que volar al menos una vez a la semana”. Desde su casa en Chamonix, frente al Mont Blanc, recorre un kilómetro vertical hasta el punto de despegue para practicar speed-wing. También reserva tiempo para esquiar o escalar con sus hijos.

DINA ROSENBLOOM

Hairstory

Aunque lidera una marca de cuidado capilar con fuerte enfoque sustentable, Rosenbloom es clara sobre sus prioridades fuera de la oficina. “Me gustaría decir que ir a los partidos de futbol de mis hijos, pero no es mi fin de semana ideal”. Prefiere actividades al aire libre: caminatas, trineo o esquí en el norte de Nueva York, y playa en Fire Island durante el verano

JULIE CARNEVALE

FullBeauty Brands

Al frente de un conglomerado enfocado en moda para tallas grandes, Carnevale no duda decir: “¡De compras!”.

ANDREW BARNARD

SunSwept Resorts

“El kitesurf, posiblemente el mejor deporte individual del planeta, te permite disparar la adrenalina. Pero, en última instancia, es el estado mental que se alcanza: no hay distracciones, solo concentración que genera una sensación de relajación y dopamina. Es como meditar”.

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