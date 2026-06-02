Saca... ¿la sombrilla? Puebla y Morelos prevén un clima de entre 11 y 27 grados este miércoles 3 de junio

Así estará el clima en Puebla y Morelos este miércoles 3 de junio.

Este miércoles 3 de junio, Puebla y Morelos tendrán un clima medio nublado. Las temperaturas en la región variarán entre los 11°C y 27°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta sobre el inicio de un temporal de lluvias fuertes que se acercará al centro del país.

¿Qué temperatura hará en Puebla y Morelos?

La ciudad de Puebla tendrá una mínima de 12.0°C y una máxima de 24.3°C, con vientos de 6 km/h. En sus municipios, las temperaturas diarias oscilarán entre 12°C y 26°C.

Cuernavaca, Morelos, tendrá una mínima de 12.7°C y una máxima de 25.0°C, con vientos de 4 km/h. Sus temperaturas diarias variarán de 13°C a 27°C. Será ligeramente más cálida que Puebla.

¿Lloverá en Puebla, Cuernavaca o Cholula?

Cholula, Puebla, tendrá una mínima de 11.0°C y una máxima de 23.0°C, con vientos de 6 km/h. Sus temperaturas diarias estarán entre 11°C y 26°C. Cholula se perfila como la ciudad con la mínima más baja de la zona.

Las tres ciudades presentan cielos medio nublados. Sin embargo, el SMN advierte sobre un temporal de lluvias fuertes a intensas en el sureste de México, que incrementará la probabilidad de chubascos en el centro del país durante la semana.

¿Cómo será el pronóstico en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente: Miércoles 3 de junio: Máxima de 26°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 7 km/h. Jueves 4 de junio: Máxima de 26°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 7 km/h. Viernes 5 de junio: Máxima de 21°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

El pronóstico extendido del SMN indica un aumento en la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes para el centro del país. Esto se debe a canales de baja presión. Las lluvias pueden venir con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

¿Qué precauciones tomar por el clima en Puebla y Morelos?

Ante la llegada de lluvias fuertes, es crucial tomar precauciones. Las autoridades recomiendan protegerse de las descargas eléctricas y las rachas de viento. También se debe considerar la posibilidad de caída de granizo.

Las lluvias pronosticadas podrían causar el aumento en los niveles de ríos y arroyos. También existe riesgo de deslaves, inundaciones y encharcamientos. Se aconseja a la población estar alerta y evitar zonas de riesgo para reducir accidentes.

Fuente: CONAGUA.

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