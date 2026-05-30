Operación Enjambre en Morelos: Detienen a alcalde de Cuautla que aparece en reunión con ‘El Barbas’

Resaltó que con la detención de Jesús ‘N’, suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos. (Foto: FAcebook Jesús N)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención del alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús ‘N’, en el marco del Operativo Enjambre; el funcionario se habría reunido con ‘El Barbas’, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

A través de un mensaje en sus redes sociales, García Harfuch señaló que el presidente municipal fue detenido por el Gabinete de Seguridad con ayuda del Centro Nacional de Inteligencia.

“En continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este día fue detenido Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, Morelos, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República", indicó en sus redes sociales.

Agregó que la aprehensión se llevó a cabo como parte de las acciones realizadas en días recientes en Morelos, como resultado del reforzamiento de seguridad implementado en la entidad desde finales de abril.

Resaltó que con la detención de Jesús ‘N’, suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones.

“El Gobierno de México mantiene una política de cero impunidad frente a cualquier vínculo entre autoridades y grupos criminales”, reiteró.

¿Alcalde de Cuautla se reunió con ‘El Barbas’?

Júpiter Araujo, alias ‘El Barbas’ es uno de los líderes criminales del Cártel de Sinaloa con el que funcionarios de Morelos sostuvieron vínculos, según las investigaciones que dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR).

El nombre del líder criminal salió a relucir tras el anuncio del secretario de seguridad, Omar García Harfuch, de que el Gobierno de México, detuvo a Agustín ‘N’, alcalde de Atlatlahucan, e Irving ‘N’, exalcalde de Yecapixtla, en el marco de la Operación Enjambre.

La FGR sostuvo que a las indagatorias abiertas del caso Morelos se integraron reportes de prensa sobre las conversaciones que habría sostenido ‘El Barbas’ y los funcionarios señalados.

“Se integró a la indagatoria material difundido en diversos medios de comunicación donde se mostraba a los alcaldes de Morelos, de Cuautla y Atlatlahucan, específicamente electos en junio de 2024, así como otros funcionarios y representantes populares del estado, cuando probablemente se reunieron con Júpiter ‘N’, alias ‘El Barbas’, posible líder de un grupo delictivo”, explicó la FGR en un comunicado.

Detención de funcionarios de Morelos en Operación Ejambre

El pasado 20 de mayo, el Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de seis personas que tienen o tuvieron responsabilidades públicas en municipios de Morelos durante un operativo contra una supuesta red de corrupción y extorsión con vínculos con el crimen organizado.

Dos de los detenidos son el presidente municipal de Atlatlahucan y un exalcalde de Yecapixtla, dos municipios de Morelos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

En una rueda de prensa posterior, García Harfuch precisó que el operativo logró el arrestó de cuatro personas más aparte de los ya mencionados y que son funcionarios del municipio de Cuautla (Morelos):

Horacio ‘N’, secretario municipal y antiguo aspirante a presidente del municipio;

Pablo Adrián ‘N’, empresario y oficial mayor; Jonathan ‘N’, tesorero; y

Arisbel Rubí, excandidata a la alcaldía.

“Se informa que continúa la búsqueda de Jesús N, presidente municipal de Cuautla, para cumplimentar el mandamiento judicial correspondiente”, añadió en ese momento el secretario de Seguridad sobre el dispositivo de mil efectivos de la Guardia Nacional.

Según explicó, estos individuos formarían parte de una red de corrupción y extorsión de funcionarios públicos y actores económicos o sociales vinculada a un operador del Cartel de Sinaloa.

De forma paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluirá en la lista de personas bloqueadas a 32 sujetos (22 personas físicas y 10 personas morales) relacionadas con esta red.

Con información de EFE