¿Lloverá otra vez? Prevén ambiente templado en Cuajimalpa este miércoles tras la tormenta del lunes

La temperatura actual estimada para mañana en la región será de 19.1°C. (Foto: Cuartoscuro)

Cielos poco nubosos esperan a Cuajimalpa de Morelos este miércoles 3 de junio de 2026, luego de la tormenta que se registró la noche del lunes.

La alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, experimentará mañana miércoles 3 de junio de 2026 un ambiente agradable. Se anticipan condiciones poco nubosas y temperaturas templadas.

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México ‘agarraron en curva’ a los capitalinos la noche del lunes 1 de junio, y se reportan inundaciones, así como actividad eléctrica en el poniente.

Cuajimalpa fue la alcaldía más afectada, y las autoridades decretaron la Alerta Púrpura ante la intensificación de las lluvias, granizo y actividad eléctrica.

Videos en redes sociales mostraron las inundaciones en las calles al poniente de la CDMX, que espera lluvias fuertes al menos hasta las 0:00 horas del martes 2 de junio.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Cuajimalpa de Morelos?

La temperatura actual estimada para mañana en la región será de 19.1°C. Se prevé una mínima de 10.0°C y una máxima que podría alcanzar los 24.0°C, ideal para el desarrollo de actividades.

Estas variaciones térmicas caracterizan la jornada en el Valle de México, donde Cuajimalpa de Morelos mantendrá un clima estable. La ausencia de precipitaciones destacará en el pronóstico diario.

¿Habrá precipitaciones en Cuajimalpa de Morelos este miércoles?

Para mañana, la probabilidad de precipitación en Cuajimalpa de Morelos es de 0%. Esto garantiza un día completamente seco, permitiendo disfrutar de la jornada sin interrupciones por lluvia.

Las condiciones atmosféricas indicarán un cielo poco nuboso a lo largo del día. La velocidad del viento será baja, de aproximadamente 6.0 km/h, contribuyendo a un ambiente tranquilo y sereno.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Cuajimalpa de Morelos?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico extendido para Cuajimalpa de Morelos, detallando las condiciones para los próximos días:

Miércoles 3 de junio: Máxima de 24°C, mínima de 10°C, con cielo poco nuboso y vientos de 6 km/h.

Jueves 4 de junio: Máxima de 24°C, mínima de 10°C, con cielo medio nublado y vientos de 4 km/h.

Viernes 5 de junio: Máxima de 20°C, mínima de 10°C, con cielo nublado y vientos de 4 km/h.

La tendencia climática para los próximos días muestra estabilidad en las temperaturas mínimas.

Se observa un aumento gradual en la nubosidad, pasando de poco a cielo totalmente cubierto hacia el fin de semana.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Cuajimalpa de Morelos?

Ante las temperaturas templadas, se recomienda a los habitantes de Cuajimalpa de Morelos mantenerse hidratados y optar por ropa ligera durante el día. Por la noche, un abrigo ligero será suficiente.

Aproveche el día sin lluvia para realizar actividades al aire libre. Es crucial consultar el pronóstico actualizado del SMN para cualquier cambio en las condiciones atmosféricas del municipio.

¿Cómo impactará el clima las actividades en Cuajimalpa de Morelos?

El clima favorable de mañana permitirá el desarrollo normal de las actividades cotidianas en Cuajimalpa de Morelos.

El transporte público y privado no debería enfrentar contratiempos por las condiciones del tiempo.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.