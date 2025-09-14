Cambian las transferencias bancarias en México: ¿Qué es el CEP y para qué sirve? Banxico explica

(Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock / IA / Andrea Noemi López Trejo)

El Comprobante Electrónico de pago brinda seguridad en las transferencias bancarias.

Los cambios a las transferencias bancarias en México entran en vigor el próximo 1 de octubre, cuando se tendrá que empezar a usar el Monto Transaccional de Usuario (MTU); sin embargo, el Banco de México (Banxico) ofrece una herramienta para la comprobación de movimientos electrónicos de dinero.

Se trata del Comprobante Electrónico de Pago (CEP), herramienta fundamental para quienes realizan transferencias bancarias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

A continuación te explicamos que es CEP, cómo utilizarlo y qué pasos seguir si enfrentas problemas con tus transferencias bancarias.

¿Qué es el Comprobante Electrónico de Pago (CEP)?

El Comprobante Electrónico de Pago (CEP) es un documento oficial emitido por el Banxico, que valida la realización de una transferencia a través del sistema SPEI.

Este comprobante es esencial para verificar el estado de una operación bancaria y asegurar que el dinero fue efectivamente enviado.

La obtención del CEP es un paso importante en el proceso de transferencias electrónicas, ya que proporciona claridad y seguridad a los usuarios.

¿Por qué es importante el CEP en las transferencias bancarias?

El CEP se ha vuelto crucial en el manejo de transferencias por varias razones:

Validación: Confirma que la transferencia fue realizada correctamente.

Seguridad: Reduce la posibilidad de fraudes al proporcionar un documento oficial.

Soporte: Facilita el seguimiento de las transferencias y permite a los usuarios actuar rápidamente en caso de problemas.

¿Cómo obtener un Comprobante Electrónico de Pago?

Para obtener el CEP de una transferencia, solo debes seguir estos pasos:

Visita la página de Banxico : Accede al sitio oficial de Banxico.

: Accede al sitio oficial de Banxico. Introduce la información requerida : Necesitarás proporcionar datos como la fecha de la transferencia, el monto, los bancos involucrados y el número de referencia o clave de rastreo.

: Necesitarás proporcionar datos como la fecha de la transferencia, el monto, los bancos involucrados y el número de referencia o clave de rastreo. Genera el comprobante: Una vez ingresada la información, podrás descargar el CEP en formato PDF o HTML.

El comprobante se genera, como máximo, 30 minutos después de haber realizado el movimiento, lo que permite a los usuarios verificar rápidamente el estado de su transferencia.

Estatus de una transferencia bancaria: ¿Qué significa cada uno?

Al consultar el CEP, es posible que encuentres diferentes estados de la operación, que son los siguientes:

En proceso : La orden de pago ha sido recibida, pero aún no ha sido liquidada.

: La orden de pago ha sido recibida, pero aún no ha sido liquidada. Liquidado : El pago se ha realizado con éxito y se ha notificado al banco del beneficiario.

: El pago se ha realizado con éxito y se ha notificado al banco del beneficiario. Cancelado : La transferencia fue cancelada antes de ser completada.

: La transferencia fue cancelada antes de ser completada. Rechazado : El pago fue rechazado debido a errores en la información proporcionada.

: El pago fue rechazado debido a errores en la información proporcionada. En proceso de devolución : La transferencia fue liquidada pero posteriormente devuelta.

: La transferencia fue liquidada pero posteriormente devuelta. Devuelto : El pago fue devuelto y se ha liquidado la devolución.

: El pago fue devuelto y se ha liquidado la devolución. No liquidado : El pago no pudo ser completado y se eliminó al final de la jornada.

: El pago no pudo ser completado y se eliminó al final de la jornada. No encontrado: No se ha recibido una orden de pago que cumpla con los criterios de búsqueda.

¿Qué hacer si mi transferencia bancaria no llegó?

Si después de realizar una transferencia por SPEI no se refleja en la cuenta del destinatario, sigue estos pasos:

Verifica tu comprobante : Asegúrate de tener el comprobante de la transferencia que contiene información crucial como la fecha de operación, el número de referencia y el monto transferido.

: Asegúrate de tener el comprobante de la transferencia que contiene información crucial como la fecha de operación, el número de referencia y el monto transferido. Consulta el estado de tu transferencia : Utiliza el Módulo de Información del SPEI (MI-SPEI) para rastrear el estado de tu pago. Necesitarás ingresar la fecha de la transferencia, el número de referencia y los nombres de los bancos involucrados.

: Utiliza el Módulo de Información del SPEI (MI-SPEI) para rastrear el estado de tu pago. Necesitarás ingresar la fecha de la transferencia, el número de referencia y los nombres de los bancos involucrados. Contacta a tu banco : Si no encuentras información clara sobre tu transferencia, comunícate con el servicio al cliente de tu banco para que te brinden asistencia.

: Si no encuentras información clara sobre tu transferencia, comunícate con el servicio al cliente de tu banco para que te brinden asistencia. Consulta el CEP: Si la transferencia fue realizada correctamente, deberías poder obtener un CEP que confirme la operación.

Consejos para evitar problemas con transferencias SPEI

Para minimizar la posibilidad de que tus transferencias no se reflejen, considera las siguientes recomendaciones:

Revisa los datos : Asegúrate de ingresar correctamente todos los datos, ya que un error en la CLABE o el monto puede causar problemas.

: Asegúrate de ingresar correctamente todos los datos, ya que un error en la CLABE o el monto puede causar problemas. Realiza las transferencias en horarios adecuados : Algunas transferencias pueden verse afectadas si se realizan fuera del horario bancario.

: Algunas transferencias pueden verse afectadas si se realizan fuera del horario bancario. Mantente informado sobre el estado de conexión del SPEI: Puedes consultar las estadísticas de conexión del SPEI para verificar si hay problemas técnicos.

En resumen, el Comprobante Electrónico de Pago (CEP) es una herramienta esencial para quienes realizan transferencias bancarias a través del SPEI.

Permite verificar el estado de tus operaciones y actuar rápidamente en caso de inconvenientes.