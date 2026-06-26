Sismo magnitud 4.7 pega a Venezuela, tras los terremotos de esta semana

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó otro sismo en Venezuela, esta vez de magnitud 4.7 en El Limón, ocurrido este viernes a las 16:16 horas (tiempo local), siendo este una réplica de los terremotos ocurridos el miércoles 24 de junio.

De acuerdo con la presidenta interina Delcy Rodríguez, la cifra de fallecidos subió a al menos 920 muertos y 3.360 heridos, tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles. Asimismo, se estima que hay unas 2 mil 980 personas heridas. La mandataria apuntó que se han producido unas 214 réplicas desde entonces.

El USGS informó este viernes por la tarde que se espera que haya más réplicas de terremotos, luego de los dos grandes sismos registrados en Venezuela el miércoles pasado.

Asimismo, se indicó que hay un 8 por ciento de probabilidades de que ocurra una réplica mayor a 6.00 en la próxima semana. En su reporte, el USGS estadounidense destacó que la frecuencia de las réplicas disminuirá con el tiempo, pero podría continuar durante un año o más tiempo.

En tanto, el Observatorio Nacional de Sismos de Venezuela (Funvisis), se han registrado unos 138 sismos entre el 24 y el 26 de junio, con magnitudes diversas. Unos 133 han sido menores a 4, mientras que 3 han sido de magnitud entre 4 y 6, según el registro nacional.

Según el registro de Funvisis, las ciudades más sísmicas son Naiguata, La Guaira, San Felipe, Macaray y Boca de Aroa.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este viernes la restricción del acceso al estado La Guaira (ubicado al norte, cercano a Caracas), el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de hoy.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello precisó que quien quiera ir a La Guaira tiene que cumplir con un registro que ha habilitado el Gobierno en Caracas para así “evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada” acudan a este estado.

Unos cien edificios han colapsado en La Guaira, mientras se mantiene la movilización de más de cien equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se anunció el despliegue de 11 mil 500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones.

El Gobierno contabiliza que aún hay 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados.

Sismos sacuden a Puerto Rico y República Dominicana

Este mismo viernes, un temblor de magnitud 5.4 se reportó a 75 kilómetros al oeste-suroeste de isla de Mona, islote entre Puerto Rico y República Dominicana, informó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).

Poco después, un sismo de magnitud 5.2 sacudió a República Dominicana. Por el momento no hay reportes de daños. El temblor tuvo lugar a las 12:06 hora local (16:06 GMT) con epicentro en el Mar Caribe y magnitud de 5.2, dijo a EFE el Centro Nacional de Sismología del país caribeño.

En tanto, el Servicio Geológico de los Estados Unidos registró una magnitud de 5 en la escala de Richter, y situó el epicentro a 51 kilómetros al sur de Boca Yuma (sureste de Dominicana).

Con información de EFE.