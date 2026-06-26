El costo del desastre en Venezuela: Terremotos dejan pérdidas por 6.700 millones de dólares, estima ONU

Personal de rescate buscan entre los escombros tras el sismo registrado en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026.

Los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela esta semana afectaron a casi dos millones de edificios y causaron daños directos por 6.700 millones de dólares, según las estimaciones de un organismo de las Naciones Unidas.

El costo económico asciende a aproximadamente el 6 por ciento del producto interno bruto combinado de los cinco estados más afectados, entre ellos Caracas y Yaracuy, donde se ubicó el epicentro, según una evaluación rápida publicada el viernes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El informe señala que los daños totales derivados de la tragedia, incluidas las pérdidas económicas indirectas, podrían ser hasta tres veces superiores.

El PNUD estima que 8.6 millones de personas estuvieron expuestas a una intensidad sísmica capaz de causar al menos daños moderados en la infraestructura, con las mayores concentraciones en el norte de Venezuela. De los 1.7 millones de edificios afectados, 1.2 millones se encontraron en zonas de fuertes sacudidas y unos 5 mil en zonas afectadas por una intensidad “violenta”.

Hasta la mañana del viernes, el recuento oficial de víctimas mortales había ascendido a casi 600, con unos 3 mil heridos. Las autoridades también informaron de más de 200 réplicas.

Un coche de juguete yace entre los escombros dos días después de dos terremotos, el viernes 26 de junio de 2026, en Catia La Mar, Venezuela. (AP)

Economía de Venezuela enfrenta nuevo golpe tras terremotos

La evaluación describe el posible impacto económico del desastre en un país que ya se encontraba en una situación frágil.

La captura del presidente Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses condujo a la flexibilización de algunas sanciones. Sin embargo, el país seguía sin liquidez tras meses de restricciones de Estados Unidos a las exportaciones de petróleo el año pasado, de las que apenas había comenzado a recuperarse.

Desde que asumió el cargo en enero, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha centrado sus esfuerzos en impulsar la producción de petróleo y atraer capital extranjero, dando la bienvenida a los inversionistas extranjeros y reformando la legislación para otorgar a las empresas privadas un mayor control sobre sus proyectos en el país.

Aunque el terremoto no afectó en gran medida a la industria petrolera, es probable que los daños frenen la recuperación económica.

Los bonos en dólares de Venezuela en situación de impago, que se recuperaron tras la captura de Maduro, han caído en las dos últimas sesiones, lo que refleja la preocupación de los inversionistas sobre la capacidad del gobierno para recuperarse. Los bonos del país con vencimiento en 2027, que se encuentran entre los más líquidos, cayeron otro centavo el viernes hasta situarse en 48 centavos por dólar, su nivel más bajo desde abril.