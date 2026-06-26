Sube a 589 número de muertos por terremotos en Venezuela; rescatistas mexicanos llegan a Caracas

Llegan a Venezuela brigadas de España, El Salvador y México y jefe del Cuerpo de Marines

La presidenta, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que la cifra de fallecidos a causa del ‘doblete sísmico’ que sacudió a Venezuela se elevó a 589 y a 2 mil 980 los heridos, y confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

“En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2 mil 980 personas heridas”, declaró la mandataria venezolana al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El estado de La Guaira fue el más afectado por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el miércoles por la noche, agregó.

En ciudades de todo el norte de Venezuela, los vecinos se ayudaban mutuamente a excavar entre los escombros para buscar a sus seres queridos. Se espera que el número de víctimas aumente, con miles de personas reportadas como desaparecidas y con frenéticos esfuerzos de rescate en curso.

Llegan a Venezuela brigadas de España, El Salvador y México y jefe del Cuerpo de Marines

Rescatistas de España, El Salvador y México aterrizaron en las últimas horas en Venezuela para apoyar en las labores de rescate de víctimas y atención de los afectados por los dos terremotos.

También llegó al país petrolero el mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard, según la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

“Con velocidad, precisión y una capacidad logística incomparable, equipos de EU se están desplegando para apoyar las operaciones de respuesta tras los devastadores terremotos en Venezuela”, señaló en un mensaje difundido en X el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) informó que las Fuerzas Armadas estadounidenses están “movilizándose rápidamente” para ayudar al Gobierno de Venezuela en los esfuerzos de rescate y recuperación.

Delcy Rodríguez recibe a rescatistas mexicanos y de otros países

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó este viernes en Telegram el recibimiento de los equipos mexicanos y salvadoreños.

“¡BIENVENIDO México a Venezuela! Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos”, publicó.

La mandataria también saludó la llegada del equipo guanaco: “El Salvador, ¡bienvenido a Venezuela!”.

“Arribaron a nuestro país 188 rescatistas provenientes de El Salvador, junto con insumos, para sumarse a las labores de búsqueda, rescate y atención de las familias afectadas por la tragedia de este 24 de junio”, añadió.

Rodríguez, que aceptó la ayuda ofrecida por el presidente Nayib Bukele, quien mantuvo diferencias con el ahora depuesto gobernante Nicolás Maduro, en particular por el caso de un grupo de migrantes venezolanos enviado por EU a una cárcel de ese país.

También este viernes un avión A330 del Ejército del Aire con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos de los equipos de rescate de la Comunidad de Madrid aterrizó en Venezuela para participar en el operativo de emergencia por los terremotos que han asolado el país, según ha confirmado el Ministerio de Defensa español.

*Con información de AP