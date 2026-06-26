Sheinbaum defiende a Gertz Manero: ‘Su patrimonio es transparente y lo declaró’

Actualmente Alejandro Gertz Manero es embajador de México en Reino Unido y presentó su declaración patrimonial. (Fotoarte El Financiero / Cuartoscuro).

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió en su conferencia matutina al exfiscal general y actual embajador de México en el Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, al afirmar que el patrimonio multimillonario que hizo público en su declaración patrimonial es transparente porque fue reportado conforme a la ley y explicó su origen.

“La información viene de una declaración de él de su patrimonio y él dice que ese patrimonio viene pues de su familia, de lo que él ha adquirido. Entonces, él fue transparente y declaró su patrimonio”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de que esta semana se conociera la declaración patrimonial de Gertz Manero, ahora integrante del Servicio Exterior Mexicano como embajador en el Reino Unido.

¿Qué dice la declaración patrimonial de Gertz Manero?

En su declaración reportó más de trece inmuebles —entre ellos diez casas, un edificio completo, un departamento y un terreno—, además de una colección de joyas valuada en alrededor de un millón de dólares, obras de arte por unos 450 mil dólares, siete vehículos, incluidos dos Rolls-Royce, y cuentas bancarias en España, Suiza y Estados Unidos.

En la declaración, el diplomático atribuye el origen de buena parte de su patrimonio a herencias familiares y adquisiciones realizadas a lo largo de varias décadas, entre ellas una vivienda en el exclusivo barrio madrileño de Los Jerónimos y un inmueble en Estados Unidos con un valor superior al millón de dólares.

La gobernante mexicana sostuvo que el hecho de que el exfiscal haya hecho pública su situación patrimonial demuestra que no existe opacidad sobre sus bienes.

“Bueno, es su patrimonio y él lo declaró. O sea, que hay total transparencia por parte de él. De su patrimonio, malo sería que tuviera un patrimonio que no declarara. Entonces, pues, es un patrimonio que él declara y que él tiene”, afirmó.

Insistió en que el funcionario cumplió con la obligación de informar el origen de sus propiedades y activos.

“Entonces, él lo hace público, él lo declara, él dice cómo lo adquirió. Entonces, es transparente”, reiteró.

La información se hizo pública a través de la plataforma Declaranet de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que el exfiscal estaba obligado a presentar una declaración patrimonial pública al asumir su nuevo cargo diplomático.

Durante su gestión al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2019 y 2025, Gertz Manero había mantenido reservada esa información.

Gertz Manero renunció a la Fiscalía en noviembre de 2025 para asumir la embajada de México en el Reino Unido, tras una gestión marcada por cuestionamientos sobre la procuración de justicia y diversas controversias públicas.