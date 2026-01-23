‘Me sometí al Senado’ para dejar la FGR: Alejandro Gertz Manero

Ante la Comisión Permanente, Alejandro Gertz Manero sostuvo que “he sido siempre un servidor de la ley” en las tareas que ha desarrollado en México. [Fotografía. Cuartoscuro]

Con el desaire y la ausencia del PAN, PRI y el PT, la Segunda Comisión, de Asuntos Políticos e Internacionales, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dio su aval ayer al dictamen del nombramiento de la presidenta Claudia Sheinbaum del ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como nuevo embajador de México ante el Reino Unido.

En medio de cuestionamientos del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, por su “desaseada” renuncia como fiscal, Gertz Manero sólo indicó, en breve referencia, que “cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida me sometí al Senado de la República”.

Colosio arremetió y criticó que se va como diplomático manchado por un proceso de renuncia en la ilegalidad, en la opacidad y sin experiencia, dijo.

Luego de arribar en medio del sigilo y después de herméticas reuniones privadas con la Mesa Directiva de la comisión legislativa, Gertz sostuvo que “he sido siempre un servidor de la ley” en las tareas que ha desarrollado en México.

En su exposición, ofreció facilitar y fortalecer las relaciones comerciales e inversiones de Gran Bretaña en México, y poner en marcha un proyecto piloto de apoyo a los estudiantes becarios mexicanos en las más grandes e importantes universidades inglesas: Oxford, Cambridge, King’s College, entre otras.

Con apenas 10 votos a favor de los diputados y senadores de Morena, PVEM y un senador sin partido, y la abstención del senador Luis Donaldo Colosio, de MC, el dictamen quedó aprobado, con la ausencia de los legisladores del PAN, PRI y PT integrantes de la Comisión. Al final acudió la senadora priista Anabel Ávalos para votar a favor.

El dictamen será puesto aún a discusión del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el próximo lunes, en el recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Con carpeta de piel en mano, cubrebocas y a paso lento el abogado, seguido de varios elementos de seguridad, acudió primero a las oficinas del líder de Morena, Ricardo Monreal, con quien conversó en privado por largos minutos, ante de acudir a la sesión con la comisión legislativa y evitó en todo momento a los periodistas.

De su encuentro con el nuevo diplomático, Monreal informó que “a mí me comentó que su renuncia fue un amigable acuerdo que él decidió, porque él entendía muy bien que los ciclos se concluyen y que hoy se inicia otro”.

-¿No lo ve como un exilio?

-No, al contrario, es como una responsabilidad más.

La diputada del PVEM Ruth Silva completó que Gertz es un “hombre teórico del servicio exterior y práctico de la política mexicana, con lo que ayudaría mucho en las relaciones con el Reino Unido”.