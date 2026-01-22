Gertz Manero ‘con un pie’ en Reino Unido: Aprueban en comisión nombramiento como embajador

Congreso ratifica a Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro / Shutterstock)

La designación de Alejandro Gertz Manero, exfiscal General de la República, como embajador de México en el Reino Unido avanzó en la comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente.

Se emitieron 10 a favor y 1 abstención del dictamen para el nombramiento de Gertz Manero y se turnará al pleno para su discusión y votación, que tendrá lugar el 26 de enero.

En caso de que se apruebe la designación de Gertz Manero en el pleno, sustituirá a Josefa González, quien dejo el cargo tras señalamientos de supuesto acoso laboral.

En su discurso de apertura, Gertz Manero apuntó que el plan de trabajo se centrará principalmente en la relación académica, pues en Gran Bretaña se encuentra el mayor número de mexicanos que cursan sus estudios superiores en comparación con otros países de Europa.

Con la ausencia del PAN y el PRI, oficialismo apoya nombramiento de Gertz Manero

El grupo parlamentario del PAN y PRI no asistieron a la sesión de comparecencia de Gertz Manero para interrogarlo y emitir su voto a favor o en contra en la comisión de Asuntos Políticos e Internacionales. Del lado del oficialismo, el PT no participó.

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano reprochó que la renuncia de Gertz Manero a la FGR no estaba sustentada bajo la justificación de “ocupar una embajada”, ya que no se trata de una causa grave como lo establece la actual legislación.

“La renuncia presentada no se ajustaba a los supuestos que establece la ley, ya que una invitación para ocupar una embajada no constituye por sí misma una causa grave, como lo exige el marco jurídico vigente”, dijo Luis Donaldo Colosio Riojas.

Ante el cuestionamiento, Gertz Manero respondió que se sometió a la decisión del Senado de aprobar o rechazar su renuncia luego que “consideré que había que hacer un cambio en mi vida”.

Gertz Manero se reunió con Ricardo Monreal previo a comparecencia

El exfiscal general arribó a San Lázaro pasadas las 10:00 horas, resguardado por un nutrido dispositivo de seguridad. A su ingreso a las inmediaciones no ofreció ninguna declaración.

Poco después, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), confirmó una reunión con Gertz Manero, donde le deseo “suerte” para que se apruebe su designación.

La comparecencia de Gertz Manero se realizó a puerta cerrada, sin permitir el acceso para los medios de comunicación.

Recordar que, según el calendario legislativo, será el 26 de enero cuando el Pleno de la Comisión Permanente someta a votación la aprobación del nombramiento de Gertz Manero como embajador en el Reino Unido.