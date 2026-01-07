Alejandro Gertz Manero se va como embajador de México en Reino Unido: ¿Qué le vendemos y qué compramos?

La Secretaria de Economía detalla cuáles son las importaciones y exportaciones que hay entre México y Reino Unido.

Como parte de su carta de renuncia, el exfiscal Alejandro Gertz Manero dijo que sería nombrado embajador de “un país amigo” y este 7 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se trata de Reino Unido.

“Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado, tiene el beneplácito: Va a Gran Bretaña, a Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado, luego les damos la fecha”, dijo la mandataria en su conferencia 'mañanera’ de este miércoles 7 de enero.

México tiene relaciones comerciales con el Reino Unido que incluyen la compra y venta de productos, inversión extranjera directa e incluso el envío de remesas.

La Secretaría de Economía detalló que de enero a diciembre de 2024 las principales exportaciones de México a Reino Unido fueron automóviles y otros vehículos diseñados para el transporte de personas. Los orígenes de dichas exportaciones fueron San Luis Potosí, Querétaro y la Ciudad de México.

¿Cuáles son las importaciones de México a Reino Unido?

En cuanto a las importaciones, la misma dependencia detalla que fueron también automóviles y otros vehículos diseñados para el transporte de personas. Mientras que sus estados de destino son Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

En octubre 2025, las exportaciones de México a Reino Unido fueron 270 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron 234 millones de dólares.

La inversión extranjera directa (IED) de Reino Unido a México es de 823 millones de dólares en 2024. En cuanto a remesas, en el tercer trimestre de 2025, México recibió 1.62 millones de dólares.

Sobre temas de migración, en 2020 se registraron 2 mil 582 migrantes de Reino Unido y se concentran en CDMX, Querétaro y Nuevo León.

¿Qué sabemos de la embajada a la que irá Alejandro Gertz Manero?

La presidenta Sheinbaum adelantó que el nombramiento de Alejandro Gertz como embajador en Reino Unido tendrá que ser avalado por el Senado, pero no hay fecha todavía para la discusión del tema.

Gertz sustituirá a Josefa González, quien era titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Además, Alejandro Gertz dejó la titularidad de la FGR dos años antes de que terminara su periodo y al frente quedó Ernestina Godoy, quien antes fue Fiscal de la CDMX.

“Dicha propuesta me permitirá la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y agradezco”, afirmó en la carta que envió al Senado y en la que argumentó haber aceptado la propuesta de la presidenta Sheinbaum de ser embajador.

Según reveló Sheinbaum en una conferencia ‘mañanera’, ella le planteó la oportunidad en una reunión y Alejandro Gertz se mostró dispuesto a ejercer un nuevo cargo de carácter diplomático.

“Fue en reconocimiento al trabajo que ha hecho y un acuerdo entre los dos en que a él le interesaba irse a una embajada y lo hará muy bien. En una reunión se lo planteé”, contó la mandataria sobre cómo ocurrió el proceso.