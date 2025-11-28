En fast track, Senado aprueba salida de Alejandro Gertz Manero de FGR

Sin cumplir con el requisito de “una causa grave”, el Senado de la República recibió y aprobó, en fast track y sólo con la mayoría de Morena, PVEM y PT, la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República.

En una carta enviada a la Cámara alta, Gertz Manero argumentó que deja el cargo porque la presidenta Claudia Sheinbaum “me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo” –que entre senadores se aseguró será en Alemania–. Su solicitud se discutió y se aprobó con 74 votos a favor y 22 en contra, en apenas 50 minutos y en medio de rigurosas medidas de seguridad que impidieron el acceso de periodistas al salón de sesiones.

Debido a que la ley establece como “causa grave” para dejar el cargo “cuando exista ausencia definitiva por renuncia, remoción, fallecimiento u otra causa legal”, y en su carta no menciona la palabra “renuncia”, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra y acusaron que fue “una maniobra”, que se va por “presiones” y por “instrucción” de Sheinbaum para poder tener un “fiscal a modo”.

La oposición también criticó que, luego de largas reuniones privadas de funcionarios de la fiscalía con senadores morenistas, se acordó nombrar –horas antes del trámite legislativo– a la consejera jurídica, Ernestina Godoy Ramos, como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECC) en la FGR.

De acuerdo con un oficio que circuló anoche, Gertz Manero habría designado a Godoy Ramos en esa fiscalía, lo que resulta relevante, porque el artículo 21 de la Ley de la FGR indica que, en caso de ausencia del titular de la FGR, el o la titular de la FECC sería quien quede al frente de la institución.

Aunque trascendió que desde anoche Godoy asumió ya como titular de la FECC, El Financiero consultó en la dependencia sobre el nombramiento de Godoy, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta, aunque tampoco desmintieron la autenticidad del oficio, fechado el 27 de noviembre de 2025.

Senadores de oposición advierten presiones para concretar renuncia de Gertz Manero

En medio de comentarios de senadores de oposición de que fue el escándalo desatado por la orden de aprehensión en contra del empresario Raúl Rocha, dueño del certamen Miss Universo, lo que derivó la salida del fiscal, y con el argumento del senador de Morena, Adán Augusto López, de que no cumplió con su obligación de presentar informes al Senado, aseguraron que “no renunció, lo obligaron a renunciar”.

“No aceptamos la maniobra, no es una renuncia, es una instrucción de la presidenta con el sello autoritario de Morena; es una renuncia para tener un fiscal a modo al régimen”, expuso a gritos en tribuna el coordinador del PRI, Manuel Añorve.

“No llegó una renuncia, llegó una despedida presumiéndonos que se va de embajador y que en Morena todos son desechables y todo es negociable”, declaró la priista Claudia Anaya.

“Es presionado y forzado, y en caso de que estén forzando esta renuncia, lo único que nos queda claro aquí es que ya no hay autónomo que resista a este hiperpresidencialismo”, añadió.

Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, expuso que “no es una causa grave que le hayan ofrecido un cargo público”.

De Morena, Enrique Izunza sólo explicó que es necesaria una “renovación” y que el fiscal ha pedido su retiro para dejar una “responsabilidad delicada” a sus 86 años.

El senador del PVEM, Luis Silva, argumentó que “no hay una causa más grave que el no querer continuar en el cargo”.

Lizeth Sánchez, del PT, sólo sostuvo que queda garantizada la autonomía de la FGR.

Después de aprobar la solicitud de retiro, el Senado emitió la convocatoria para designar al nuevo fiscal. Gertz Manero asumió el 18 de enero de 2019 y su gestión debía durar nueve años, por lo que aún le restaban poco más de años.