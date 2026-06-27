No se llamaba así: ¿Qué presidente de México se cambió el nombre antes de llegar al poder?

El primer presidente de México no estuvo de acuerdo con que Agustón de Iturbide instaurar un impero tras la consumación de la Independencia. ((Fotoarte: El Financiero Shutterstock / IA).

El primer presidente de México, que se opuso a que nuestro país siguiera bajo la nueva monarquía de Agustín de Iturbide, llegó al poder con una ‘mentira’ entre sus pertenencias: Su nombre.

Duranguense y republicano de ‘corazón’, Guadalupe Victoria, el primer mandatario en los más de 200 años de vida independiente de México, cambió su nombre cuando se unió a la Guerra de Independencia, a lado de José María Morelos y Pavón.

¿Quién fue Guadalupe Victoria y cuál era su verdadero nombre?

Además de ser el primer presidente de México, Guadalupe Victoria también es recordado como uno de los héroes de la Independencia, una lucha de más de una década para liberarse del ‘yugo’ del Rey de España.

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México explica que Guadalupe Victoria nació el 29 de septiembre de 1786 en el poblado de Tamazula, Durango, del matrimonio entre don Manuel Fernández y Alejandra Félix.

Ambos fallecieron cuando Guadalupe era apenas un niño y este quedó a cargo de uno de sus tíos. Su nombre de pila era José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix.

Otro dato poco conocido del primer presidente de la historia de México es que su abuelo, Agustín Fernández, era español. Para ‘limpiar su sangre’, su familia mexicana buscó ayuda entre sus vecinos.

“Su tío reclutó testigos de Durango y Sinaloa. Ellos no poseían ningún dato respecto a los antecedentes del abuelo, más allá de una afirmación repetida: Que los hermanos Fernández habían llegado de Michoacán”, menciona el documento Guadalupe Victoria tenía abuelo gachupín.

Al cumplir 19 años, José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix abandonó su pueblo con 8 pesos que le dio una de sus hermanas. También llevó un libro de gramática, al que después ‘le sacaría jugo’ al vender las copias y pagar sus estudios.

Después, Guadalupe Victoria buscó la ayuda del rector del colegio al que quería entrar. Se le permitió vivir en el cuarto del portero y completó el bachillerato en leyes en el Colegio de San Ildefonso, en la Ciudad de México.

¿Por qué Guadalupe Victoria cambió su nombre y qué significa?

José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix estaba estudiando cuando comenzó la Guerra de Independencia de México. Tomó la decisión de unirse al conflicto bajo las órdenes de José María Morelos y Pavón.

Fue en ese momento que el joven revolucionario decidió cambiarse el nombre: Eligió Guadalupe en honor a la ‘Morenita del Tepeyac’ quien, a la fecha, es uno de los símbolos de fe más grandes en México y es visitada por millones en la Basílica.

El origen de su segundo nombre, Victoria, tenía tintes más ‘proféticos’ pues es lo que el héroe esperaba que consiguiera el movimiento insurgente para liberar a nuestro país de 300 años de dominio español que inició con Hernán Cortés, cuyos restos descansan en México.

José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix cambió su nombre a Guadalupe Victoria, ya que la virgen es un símbolo que a la fecha atrae a los mexicanos. (Cuartoscuro).

¿Qué hizo Guadalupe Victoria durante la Guerra de Independencia?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Guadalupe Victoria se puso a las órdenes de Nicolás Bravo (quien años más tarde sería su vicepresidente). El revolucionario recibió la tarea de atacar y bloquear a los convoyes españoles que utilizaban el camino entre Veracruz y México.

En 1814, gracias a su liderazgo y el respeto que imponía entre sus soldados, Guadalupe Victoria fue ascendido a coronel. “Era el primero en atacar y el último en retirarse del peligro, sin quejarse nunca de algún padecimiento”, se recuerda en su biografía.

En 1815, Guadalupe Victoria fue nombrado comandante general de Veracruz. Para 1816 ya era general brigadier del Ejército Mexicano y comandante general de esa provincia.

Ya para 1818, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero eran de los pocos insurgentes que seguían con la batalla y no aceptaban el perdón de los españoles.

Durante la Guerra de Independencia, Guadalupe Victoria defendió San Juan de Úlua, en Veracruz. (Cuartoscuro).

¿Cómo llegó a la Presidencia de México Guadalupe Victoria?

Para consumar la Guerra de Independencia, Agustín de Iturbide firmó el Plan de Iguala que dio paso al Primer Imperio Mexicano, una forma de Gobierno rechazada por Guadalupe Victoria, quien defendía que nuestro país fuera una república.

Guadalupe Victoria tomó parte del movimiento que encabezaba Antonio López de Santa Anna para rebelarse. Las batallas rindieron frutos e Iturbide salió de Veracruz con rumbo a Italia el 11 de mayo de 1823.

Luego se puso orden en México: Se nombró un Supremo Poder Ejecutivo, integrado por los generales Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete.

En las primeras elecciones en México, la fórmula de Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo ganó la Presidencia y Vicepresidencia de México y tomaron posesión el 10 de octubre de 1824.

En 1825, Victoria venció a los españoles en San Juan de Ulúa y se ondeó por primera vez la bandera de nuestro país.

Guadalupe Victoria: ¿Cuándo y cómo murió?

Tras el final de su mandato en 1829, Guadalupe Victoria se retiró a su finca ‘El Jobo’, en Veracruz. Su deseo era dedicarse a trabajar la tierra, pero se le llamaba para combatir cuando había contratiempos en el joven México, por ejemplo, en la Guerra de los Pasteles en 1838.

Guadalupe Victoria enfermó en 1841. Padecía enfermedades cardiacas y posiblemente epilepsia, mencionan los documentos históricos.

Con ayuda del gobierno de Veracruz fue llevado a Teziutlán y de allí a Perote. El objetivo era que buscar un mejor clima para curarlo, pero murió el 21 de marzo de 1843, a los 58 años. En 1843 fue declarado ‘Benemérito de la Patria’.

¿Dónde están los restos del primer presidente de México?

Los restos de Guadalupe Victoria, primer presidente de México, estuvieron muchos años en la fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz.

En 1925 fueron colocados en la Columna de la Independencia, en la Ciudad de México.