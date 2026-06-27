¿Víctor Rodríguez era titular del INEEL? Esto sabemos de su trabajo tras salir de Pemex

¿Dónde trabaja Víctor Rodríguez? El INEEL difundió su nombramiento pese a la postura del gobierno. (Gobierno de México)

El gobierno federal se deslindó el viernes de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, tras la denuncia pública de María Felicia Jiménez por una agresión grave ocurrida en marzo.

La Secretaría de Energía negó que se formalizara la incorporación de Víctor Rodríguez al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL); sin embargo, otras comunicaciones oficiales confirman que asumió un cargo en ese organismo tras su salida de Pemex en mayo.

A principios de junio, Rodríguez fue presentado ante la comunidad del INEEL, donde confirmó su integración al organismo y expresó: “Asumo con honor y responsabilidad la Dirección General del INEEL”.

“El 1 de junio de 2026 (se) llevó a cabo un evento interno para presentar ante su comunidad a su nuevo Director General, el Dr. Víctor Rodríguez Padilla, quien se integra para sumar esfuerzos en el fortalecimiento del INEEL”, se lee en la ficha informativa.

La versión oficial se contrapone con las comunicaciones difundidas por el propio gobierno federal.

¿Cuándo dejó de ser Víctor Rodríguez director de Pemex?

El 14 de mayo, apenas un mes después de la agresión contra su esposa, María Felicia Jiménez, Víctor Rodríguez dejó la dirección de Petróleos Mexicanos.

En su lugar asumió Juan Carlos Carpio, quien anteriormente ocupó la Dirección de Finanzas de la petrolera.

Rodríguez salió del cargo en medio de múltiples accidentes registrados dentro y en los alrededores de refinerías, donde murieron varias personas.

A ello se sumó la gestión del derrame de petróleo en el Golfo de México ocurrido en marzo. El gobierno de Rocío Nahle en Veracruz minimizó el incidente y, un mes después, la petrolera aceptó la responsabilidad.

Víctor Rodríguez negó cualquier responsabilidad y acusó a personal de Pemex de ocultarle información. Por ese motivo, tres funcionarios fueron separados de sus cargos: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos; y el líder de Derrames y Residuos.

A poco más de tres meses de ese hecho y del supuesto proceso interno para deslindar responsabilidades, el gobierno no informó sobre otros empleados de Pemex involucrados.

Sheinbaum promete apoyo a la víctima

Durante su gira de trabajo por Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno brindará apoyo a María Felicia Jiménez tras la violencia que sufrió por parte del exfuncionario.

Además, la Secretaría de la Mujer informó que ofrecerá orientación legal a Felicia Jiménez, quien no presentó una denuncia contra Víctor Rodríguez.

Por su parte, el exfuncionario afirmó que colaborará con las autoridades y expresó su confianza en que se “esclarezcan los hechos con objetividad”.