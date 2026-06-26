Esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, lo acusa de violencia; Sheinbaum promete ayuda

La esposa del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, denunció públicamente haber sido víctima de presunta violencia intrafamiliar por parte del exfuncionario y solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de un canal de YouTube, María Felicia Jiménez, quien se identifica como esposa de Rodríguez Padilla, publicó un mensaje en el que asegura que su cónyuge ejerce violencia en su contra y pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para protegerla a ella y a sus hijos menores de edad.

En el texto, el cual compartió junto con un video como prueba de las agresiones, aseguró que durante mucho tiempo guardó silencio por miedo a perder su empleo, quedarse sin recursos económicos, perder su vivienda y que le quitaran a sus hijos debido a las relaciones de su esposo con funcionarios de alto nivel.

“Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener dónde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de Presidencia, gobernador@s, diputad@s, secretari@s de Estado”, expresó.

“El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el Ineel. En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”, afirmó.

Al final de su mensaje responsabilizó a su esposo de cualquier daño que pudiera sufrir ella o sus hijos y lanzó un llamado directo a la mandataria federal: “Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla. Ayuda, Presidenta”.

director de pemex

Junto con el mensaje, María Felicia Jiménez difundió un video de aproximadamente cinco minutos de duración en el que se observa una discusión con Víctor Rodríguez Padilla al interior de una vivienda. Durante la grabación se aprecian momentos de forcejeo, jaloneos y empujones entre ambos, mientras un menor de edad permanece en el lugar.

En una parte del video, se observa que Rodríguez Padilla la empuja hacia un sillón y el forcejeo continúa. Instantes después, las imágenes muestran que la toma del cabello y la tira al piso.

Sheinbaum promete investigar denuncia contra exdirector de Pemex

Tras darse a conocer el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las denuncias al término de un evento de entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Chiapas.

La mandataria respondió que el caso debe ser investigado y aseguró que el Gobierno Federal brindará apoyo a la presunta víctima.

“Sí, sí, que se investigue, que se investigue”, expresó.

Asimismo, afirmó que María Felicia Jiménez recibirá el respaldo institucional necesario y señaló que, si así lo decide, podrá presentar una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

“Sí, se le va a proporcionar la ayuda. Se le va a dar toda la ayuda a la mujer. Y si ella quiere presentar denuncia, que presente denuncia”, declaró.

Al ser cuestionada sobre si había hablado con Rodríguez Padilla tras hacerse públicas las acusaciones, Sheinbaum respondió: “No he hablado con él”.

Secretaría de las Mujeres brindará acompañamiento a esposa de Víctor Rodríguez

Tras las declaraciones de la presidenta, la Secretaría de las Mujeres condenó e informó que la dependencia ya estableció contacto con la víctima María Felicia Jiménez para ofrecerle orientación, acompañamiento y apoyo institucional.

“En el Gobierno de México ninguna agresión contra las mujeres será tolerada.”, aseguró la dependencia.

La institución indicó que se incluirán medidas de protección y acompañamiento en la denuncia ante la fiscalía especializada y reiteró su compromiso con la protección de la integridad y los derechos de las mujeres.

Tras denuncia por violencia, Sener descarta nombramiento de Víctor Rodríguez Padilla

Horas después de que se hiciera pública la denuncia contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía (Sener) emitió una tarjeta informativa en la que aclaró que Víctor Rodríguez Padilla actualmente no ocupa ningún cargo como servidor público.

La dependencia explicó que, aunque tras su salida de Pemex se anunció su próxima incorporación al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), dicho nombramiento nunca se formalizó. Asimismo, señaló que, a raíz de los recientes acontecimientos, ya no se contempla concretar su incorporación al organismo.