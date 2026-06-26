Asteroide ‘rozará’ la Tierra el 27 de junio: ¿Cómo ver la roca espacial que mide 4 veces el Empire State?

Un gran asteroide pasará cerca de la Tierra este fin de semana. Según la Agencia Espacial Europea, la roca espacial 1997 NC1 realizará su máximo acercamiento el sábado por la mañana, a una distancia de 1.6 millones de millas (2.6 millones de kilómetros).

Descubierto hace casi tres décadas por un sistema de seguimiento de asteroides en Hawái, el asteroide tiene entre 0.75 kilómetros (2461 pies) y 1,65 kilómetros (5413 pies) de ancho, aproximadamente el tamaño de entre dos y cuatro edificios Empire State, pero la NASA descartó que represente algún peligro.

¿En dónde se verá el asteroide 1997 NC1 que pasará cerca de la Tierra este sábado 27 de junio?

Los aficionados a la astronomía que utilicen binoculares o telescopios pequeños podrían divisar el asteroide como un pequeño punto de luz que atraviesa el cielo sin causar daño. Según la NASA, no volverá a acercarse a la Tierra desde esa distancia hasta el año 2133.

La última vez que un asteroide de tamaño similar pasó cerca de la Tierra sin peligro y a una distancia aún menor fue en 2022, cuando una roca espacial llamada 1994 PC1 se aproximó a ella.

El asteroide será visible principalmente desde el hemisferio norte durante su acercamiento y podrá observarse desde distintas regiones del mundo durante la noche, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

La NASA, la ESA y otras agencias espaciales rastrean las trayectorias de asteroides y otros desechos espaciales para proteger a la Tierra de posibles colisiones.

Los impactos de asteroides tan grandes son extremadamente raros, pero las rocas de tamaño pequeño y mediano son mucho más comunes en el sistema solar -y aun así pueden causar daños graves-, según datos de la ESA en su página web.

Estos asteroides, añade, a veces alcanzan la superficie terrestre, pero incluso aquellos que se desintegran en la atmósfera pueden generar explosiones aéreas, con ondas expansivas que pueden romper cristales, dañar edificios y herir a cualquiera que se encuentre cerca.

El año pasado, los astrónomos rastrearon un asteroide más pequeño, similar a un disco de hockey giratorio, y afirmaron que no existe ninguna posibilidad de que impacte contra la Tierra o la Luna.

Con información de AP y EFE