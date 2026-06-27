La ola de calor lleva a Europa al límite: Estos son los sistemas que ya empiezan a colapsar

Una persona se refresca en una fuente en el Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, durante una ola de calor, en París, el 24 de junio de 2026.

La intensa ola de calor que azota Europa desde el principio está poniendo a prueba la capacidad de los sistemas para hacerles frente, y planteando preguntas difíciles sobre si debemos soportar temperaturas más extremas o invertir miles de millones en adaptarnos a un futuro más cálido.

Según los científicos, el continente que se calienta más rápidamente en el mundo no se acerca a un único punto de inflexión climático. En cambio, Europa está superando simultáneamente una serie de umbrales más pequeños: las temperaturas a las que cierran las aulas, los hospitales se ven desbordados, las redes eléctricas fallan, los suelos agrícolas se secan y los ríos se calientan demasiado como para refrigerar los reactores nucleares.

Las temperaturas en Europa han aumentado aproximadamente 0.56 °C por década durante los últimos 30 años, más del doble del promedio mundial. Ante este calentamiento constante, patrones meteorológicos habituales, como una cresta de alta presión de movimiento lento, pueden intensificarse hasta convertirse en una cúpula de calor letal que, según los investigadores , probablemente sea la más severa jamás registrada.

Por supuesto, amplias zonas del mundo experimentan climas aún más cálidos, incluso en países desarrollados. Pero la infraestructura europea, gran parte de ella construida hace siglos, no fue diseñada para soportar las olas de calor modernas.

En algunas zonas del continente, esta semana el calor ha hecho que sea incómodo dormir bien, viajar en tren, asistir a un concierto, trabajar en una fábrica, hacer un examen o tomar una cerveza mientras se ven los partidos del Mundial. Algunas de estas actividades se han visto limitadas, canceladas o prohibidas debido a las altas temperaturas.

El millonario costo de adaptarse al calor extremo

“Vamos a tener que hacer cambios muy significativos en nuestra forma de vida”, dijo Ed Hawkins, científico climático de la Universidad de Reading.

Los gobiernos y las empresas europeas están empezando a hacerse una idea de cuánto dinero costará adaptar la vida cotidiana a los veranos más calurosos.

Las olas de calor de 2022, cuando Londres experimentó su primera temperatura de 40 °C, costaron a la ciudad 1.500 millones de libras esterlinas (2 mil millones de dólares), según un nuevo informe publicado esta semana por la alcaldía. La modernización de aproximadamente un millón de viviendas con alto riesgo de sobrecalentamiento costará entre 9 mil y 45 mil millones de libras esterlinas, un gasto que requeriría inversión privada.

Electricité de France SA planea invertir 8.700 millones de euros (10.100 millones de dólares) para 2040 en mejoras en sus 57 centrales nucleares, así como en cientos de represas en todo el país, para mitigar los efectos de las olas de calor, las sequías, las inundaciones y las tormentas severas. Estas mejoras incluyen nuevas torres de refrigeración para algunos reactores que se ven obligados a limitar la generación de energía cuando los ríos que transportan el calor de la planta se calientan demasiado.

Los científicos afirman que estos costes reflejan un cambio más amplio que se avecina. Europa ya no solo se enfrenta a días más calurosos, sino que tendrá que rediseñar sus infraestructuras para afrontar noches más cálidas, aguas más templadas y suelos más secos.

El aumento de las temperaturas alimenta ciclos de retroalimentación climática que pueden “intensificar” la sequía al aumentar la evaporación, lo que provoca que los suelos se sequen más rápido y que la aridez empeore, dijo Gabi Hegerl, científica climática de la Universidad de Edimburgo.

“Una cuestión difícil de abordar es cuál es la probabilidad de que los fenómenos extremos graves desencadenen cambios difíciles de revertir”, dijo, citando los daños a la vegetación, el empeoramiento de las condiciones para los incendios forestales y la pérdida de hielo y permafrost.

Un hombre bebe sobre el puente de Westminster mientras se pronostica una ola de calor para el martes 23 de junio de 2026, en Londres. (Kirsty Wigglesworth/AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

¿Está Europa preparada para el clima del futuro?

Por eso, la comparación con las históricas olas de calor europeas tiene sus limitaciones. Phil Jones, climatólogo que comenzó su carrera durante el verano de 1976, históricamente caluroso y seco en el Reino Unido, afirmó que el calor actual es más húmedo y es menos probable que disminuya durante la noche. “Las temperaturas mínimas nocturnas son mucho más altas, lo que dificulta conciliar el sueño”, explicó.

En Gran Bretaña y Francia, donde muchos hogares carecen de aire acondicionado, el calor, que antes era un peligro al aire libre, se convierte en un riesgo para la salud las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Hawkins afirmó que la adaptación implicará cada vez más la refrigeración activa en hogares, lugares de trabajo, escuelas y hospitales, un cambio que planteará nuevas preguntas y tensiones sobre el costo, la demanda de energía y la desigualdad. Según él, quienes viven en viviendas con aislamiento deficiente, bloques de apartamentos o barrios con pocos espacios verdes se enfrentarán a los mayores riesgos, incluso cuando los hogares más adinerados tengan mayor capacidad para refrigerarse.

Según explicó, esto convierte el desafío que enfrenta Europa en materia de calor en un problema tanto físico como político. El peligro reside en que la adaptación siga siendo fragmentaria, mientras que sus problemas relacionados con el calor se vuelven aún más sistémicos.

“Nuestra sociedad y la infraestructura sobre la que se sustenta están construidas para el clima del pasado”, dijo Hawkins. “No están construidas para el clima actual, y ciertamente no están construidas para el clima del futuro”.